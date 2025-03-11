فهد البطل الحلقة 11.. محاولة قتل أحمد العوضي

شهدت الحلقة 11 من مسلسل فهد البطل، محاولة قتل أحمد العوضي من مجهول وإطلاق رصاص عليه.

دخلت الرصاصة في كتف أحمد العوضي و أنقذه الأطباء في الوقت الذي ترك فيه العمل لدى توفيق التمساح بعد طرده.

اكتشف توفيق التمساح وابنه حمل ابنته آسيا بعد محاولتها إجهاض الطفل وحاول شقيقها قتلها ولكن والدته منعته في اللحظات الأخيرة.

وحاولت زوجة غلاب العمدة إخبار ابنها عمرو بالحقيقة كاملة ولكنه فاجئها وهددها بطريقة غير مباشرة.

وقال أحمد العوضي في تصريحات تلفزيونية إنه سعيد بالتعاون مع كارولين عزمي التي شاركته نجاح مسلسله السابق ويكرران التعاون سويا لتكون شقيقته التي يدافع عنها.

مسلسل فهد البطل من الأعمال الرمضانية المنتظرة هذا العام، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى.



تدور أحداث فهد البطل في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويشارك في بطولته أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري، وصفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبدالعظيم، أحمد عبدالله محمود وغيرهم.