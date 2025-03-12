فهد البطل الحلقة 12.. أحمد العوضي يتورط في قتل ابن فايزة الشبح

شهدت الحلقة 12 من مسلسل فهد البطل، تورط أحمد العوضي في خطف وقتل ابن فايزة الشبح.





طلب نادر التمساح من فهد البطل خطف ضياء من المصحة دون الكشف عن هويته ونفذ الخطة واتضح أنه ابن فايزة الشبح.





قتل توفيق التمساح وابنه ضياء بالرصاص انتقاما لزواجه من ابنته الحامل منه رغم أنه كان ينتوي الزواج منها بعد الخروج من المصحة.





كما خطف طليق كناريا ابنتها من المنزل وساومها على العودة إليه وإلا سيقتلها ويحرمها منها.





حاولت كناريا قبل خطف ابنتها إقناع فهد بالموافقة على زواج راوية وريكو ولكنه مصمم على اختيار شخص أفضل لشقيقته.

وقال أحمد العوضي في تصريحات تلفزيونية إنه سعيد بالتعاون مع كارولين عزمي التي شاركته نجاح مسلسله السابق ويكرران التعاون سويا لتكون شقيقته التي يدافع عنها.

مسلسل فهد البطل من الأعمال الرمضانية المنتظرة هذا العام، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى.

تدور أحداث فهد البطل في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويشارك في بطولته أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري، وصفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبدالعظيم، أحمد عبدالله محمود وغيرهم.