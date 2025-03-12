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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

غادة إبراهيم: المؤلف رشحني لمسلسل نص الشعب اسمه محمد والدور جديد عليا| خاص

غادة إبراهيم
غادة إبراهيم
نجلاء سليمان

قالت الفنانة غادة إبراهيم إنها فوجئت بترشح المؤلف محمد رجاء لها للمشاركة في مسلسل “نص الشعب اسمه محمد”. 

وأشارت غادة إبراهيم في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إلى أنها تقدم دور جديد عليها تماما لم تقدمه من قبل وسيكون مفاجأة للجمهور. 

انتهت الفنانة غادة إبراهيم من تصوير مشاهدها في مسلسل "نص الشعب اسمه محمد"، فى موفنبيك مدينة الإنتاج الإعلامى وذلك بعد عودتها من الأسكندرية من زيارة والدتها خلال شهر رمضان، حيث حرصت على قضاء وقت مميز معها في أجواء الشهر الكريم قبل أن تعود بقوة لاستكمال دورها في العمل.

غادة إبراهيم أنهت مشاهدها بالكامل، تمهيدًا لانطلاق المسلسل على قناة MBC ومنصة شاهد يوم ١٤ رمضان.

المسلسل يتكون من 15 حلقة، ويضم نخبة من النجوم، منهم: عصام عمر، رانيا يوسف، مايان، غادة إبراهيم، السيد، هاجر السراج، محمد محمود، شيرين،  محمد عبد العظيم، دنيا سامي، وألفت إمام، كريم سامى وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف محمد رجاء، إخراج عبدالعزيز النجار، وإنتاج أمير شوقي.

وتدور أحداث "نص الشعب اسمه محمد" في إطار لايت كوميدي اجتماعي، حيث يجسد عصام عمر شخصية مهندس تكييف يعمل في المطار ويمر بالعديد من المواقف والتحديات، بينما تقدم رانيا يوسف دور موظفة في الشهر العقاري وغادة ابراهيم سيدة أعمال وشقيقة رانيا يوسف

العمل يقدم رؤية درامية مختلفة تمزج بين الكوميديا الراقية والمحتوى الاجتماعي العميق، مما يجعله من أبرز الأعمال المنتظرة في النصف الثاني من رمضان.

رمضان 2025 نص الشعب اسمه محمد غادة إبراهيم

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