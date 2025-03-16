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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إصابة 15شخصا في تصادم ميكروباص مع سوزوكي بالسادات المنوفية

حادث تصادم في المنوفية
حادث تصادم في المنوفية
مروة فاضل

أصيب 15 شخصا في حادث جديد علي طريق مدينة السادات في محافظة المنوفية بعد كمين العجيزي في اتجاه مدينة شبين الكوم.

تلقي اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارا من شرطة النجدة بحادث تصادم علي طريق السادات بعد كمين العجيزي.

بالانتقال تبين اصطدام سيارة ميكروباص مع سيارة سوزوكي علي الطريق مما ادي الي وقوع إصابات.

وانتقلت سيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتم إصابة 15 شخصا في حادث بإصابات مختلفة ما بين سحجات وكسور وتم نقل المصابين الي المستشفي.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

يذكر أن الحادث هو الثاني خلال اليوم حيث توفي 4 أشخاص وأصيب 25 آخرين في حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل علي طريق شبين الكوم السادات بالقرب من قرية طملاي.

محافظة المنوفية المنوفية السادات حادث تصادم اصابات

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