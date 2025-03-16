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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فهد البطل الحلقة 16.. أحمد العوضي يضرب كارولين عزمي

فهد البطل
فهد البطل
نجلاء سليمان

شهدت الحلقة 16 من مسلسل فهد البطل، مواجهة قوية بين أحمد العوضي وكارولين عزمي بعد معرفته حقيقة عملها.

وضرب فهد شقيقته راوية وحينما حاولت كناريا الدفاع عنها عايرتها بماضيها وابنتها.

وتم الزواج بين فهد البطل وآسيا ابنة التمساح ما تسبّب في الإيقاع بينه وبين زوجته وحبيبته كناريا.


وقال أحمد العوضي في تصريحات تلفزيونية إنه سعيد بالتعاون مع كارولين عزمي التي شاركته نجاح مسلسله السابق ويكرران التعاون سويا لتكون شقيقته التي يدافع عنها.

مسلسل فهد البطل من الأعمال الرمضانية المنتظرة هذا العام، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى.


تدور أحداث فهد البطل في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويشارك في بطولته أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري،  وصفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبدالعظيم، أحمد عبدالله محمود وغيرهم.

فهد البطل أحمد العوضي كارولين عزمي

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