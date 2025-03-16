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حسبة عمري الحلقة 1.. حزن عمرو عبد الجليل بسبب زواج ابنته
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حسبة عمري الحلقة 1.. حزن عمرو عبد الجليل بسبب زواج ابنته

مسلسل حسبة عمرى
مسلسل حسبة عمرى
أحمد إبراهيم

شهد مسلسل حسبة عمري الحلقة 1 أحداث مثيرة منذ البداية حيث بدات الحلقة بحادث سعيد وهو حفل زفاف ابنة هند وفاروق او “روجينا و عمرو عبد الجليل” وهي “نور إيهاب”. 

ويبدو على الاب فاروق علامات من الخزن والاسى بسبب زواج ابنته حتى أنه يحاول إبعاد عريسها عنها خلال حفل الزفاف. 

مسلسل حسبة عمري 

وكانت طرحت منصة watch it، البوستر الرسمي لمسلسل حسبة عمري، للفنانة روجينا، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المُقبل.

وظهرت روجينا، تتوسط بوستر مسلسل حسبة عمري، بفستان أحمر، وبجوارها باقي أبطال المسلسل. 

قصة مسلسل حسبة عمري

المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي ويناقش العلاقة بين الرجل والمرأة. يشارك روجينا في بطولة العمل عدد من النجوم، أبرزهم سيد رجب، عمرو عبد الجليل، ومحمد رضوان، إلى جانب نخبة من الفنانين الذين سيتم الإعلان عنهم قريباً. المسلسل من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.

أعمال روجينا 

كان أحدث أعمال روجينا مسلسل “سر إلهي”، الذي عُرض في الموسم الدرامي الرمضاني المتزامن مع العام الميلادي الماضي 2024 وحقق نجاحاً كبيراً. 

وتم عرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، في النصف الأول من شهر رمضان عبر قناة cbc ,cbc دراما وأبو ظبي، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس.

وتدور أحداث مسلسل “سر إلهي”، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل قصة نصرة، وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدى، ورنا رئيس، ومى سليم، ومحمد ثروت، ونهى عابدين، ومحمود الحدينى، وصلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، ويوسف الأسدي.

حسبة عمري مسلسل حسبة عمرى روجينا عمرو عبد الجليل الفنانة روجينا

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