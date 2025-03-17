قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يستخدم قانونا من القرن الـ18 لترحيل أفراد عصابة فنزويلية
رد فعل مفاجئ لجماهير ليفربول بعد خسارة دوري الأبطال والرابطة
حماس: ندعم أي مقترح لتثبيت وقف إطلاق النار ونتعامل بمرونة وإيجابية عالية
حكم صيام الأطفال الصغار والسن المناسبة لهم؟.. اعرف رأي الشرع
استمرار الموجة الحارة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس
الولايات المتحدة تجري مناقشات مع الدول المعنية في أوروبا بشأن أوكرانيا
بعد خروجه من السجن.. سعد الصغير يزور مشجع الأهلي أمح الدولي
اليمن.. غارات أمريكية جديدة على معاقل الحوثيين في الجوف
شاهيناز: أخبار الانفصال كاذبة.. وهذه الأغنية تجعلني أرقص
تراجع أسعار الدواجن اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق.. كم سعر الكيلو؟
أشخاص لا تجب عليهم زكاة الفطر.. اعرفهم
لو هتسافر.. خطوات استخراج شهادة التحركات إلكترونيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار محافظة البحر الأحمر| استجابات فورية لشكاوى المواطنين.. واجتماعات عاجلة لمتابعة ملفات التصالح

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعة الأخبار الخاصة بمحافظة البحر الأحمر، تضمنت اجتماعات وبحث شكاوى المواطنين، والفعاليات. 

وجه اللواء محمد سليم، رئيس حي شمال، بسرعة التحرك لمعالجة شكوى أحد المواطنين المتضررين من غلق الحارة المجاورة لمنزله، مما كان يعوق حركة المارة. وعلى الفور، كلف رئيس الحي فرق المتابعة الميدانية بإزالة أسباب الشكوى، وتم فتح الحارة أمام المواطنين، مؤكدًا حرصه على سرعة الاستجابة للمطالب المشروعة في نطاق القانون.

اجتماع لمناقشة ملفات التصالح والتقنين بحضور سكرتير عام محافظة البحر الأحمر

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا موسعًا عبر الفيديو كونفرانس بمقر مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في البحر الأحمر، بحضور الأستاذ كمال سليمان، سكرتير عام المحافظة، وعدد من رؤساء المدن لمناقشة مستجدات ملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية، إلى جانب استعراض نسب الإنجاز في المشروعات التنموية والخطة الاستثمارية.

وأكدت الوزيرة على ضرورة تسهيل الإجراءات داخل المراكز التكنولوجية، وإجراء تفتيش دوري لضمان الالتزام بالمعايير، مع التشديد على التواجد المستمر لرؤساء المدن داخل المراكز لمتابعة التنفيذ وحل العقبات. كما ناقش الاجتماع التحديات التي تواجه المحافظات في التصالح، وتم الاتفاق على حلول سريعة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

عقب الاجتماع، عقد السكرتير العام لقاءً مع رؤساء المدن لمتابعة موقف الإزالات والتصالحات، مشيدًا بمدينتي الشلاتين ورأس غارب لتحقيقهما أعلى نسب في إصدار التراخيص، ومؤكدًا على ضرورة معالجة أي تأخير في بقية المدن. كما شدد على استمرار تقديم تقارير دورية عن أداء المراكز التكنولوجية.

فريق شباب السقالة يتألق في "عباقرة الصحاب" ويتأهل للمرحلة الثانية

حقق فريق مركز شباب السقالة بمحافظة البحر الأحمر فوزًا مستحقًا على فريق القاهرة في الجولة الأولى من التصفيات النهائية لبرنامج "عباقرة الصحاب"، ليضمن تأهله إلى المرحلة الثانية ضمن أفضل 16 فريقًا على مستوى الجمهورية.

ويأتي هذا الإنجاز تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وبتوجيهات قيادات الشباب والرياضة بالمحافظة. ويهدف البرنامج إلى تنمية الوعي الثقافي والمعرفي لدى الشباب، وتعزيز روح الفريق والعمل الجماعي.

وأعرب أعضاء الفريق عن سعادتهم بالتأهل، مؤكدين عزمهم على تحقيق مزيد من الإنجازات في المراحل المقبلة، وسط دعم كبير من مسؤولي المحافظة والجمهور.

تبقى محافظة البحر الأحمر نموذجًا للمتابعة الفعالة في شكاوى المواطنين، والتطوير المستمر في الخدمات، والاهتمام بدعم الشباب وتنمية قدراتهم، في إطار الجهود المستمرة لتحقيق التنمية المستدامة.

البحر الأحمر الغردقة محافظة البحر الأحمر ديوان عام المحافظة ووزارة التنمية المحلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مهلة حتى عيد الفطر.. تحذير هام لأصحاب عداد الكهرباء القديم

مهلة حتى عيد الفطر.. تحذير هام لأصحاب عداد الكهرباء القديم

التعدى على ضابط شرطة بقنا

القصة الكاملة للاعتداء على ضابط داخل محل بقنا.. والداخلية تصدر بيانا عاجلا

قدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا في مصر

زود ساعتك 60 دقيقة.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا في مصر

التيك توكر بملابس نساء

كمين دهب.. ميكروباص بنات بمكياج كامل يحملون بطاقات مدون فيها النوع ذكر

التعدى على ضابط شرطة بقنا

التعدي على ضابط شرطة.. حبس صاحب المحل والعامل في واقعة قنا

حالة الطقس

لا تنخدعوا.. انخفاض درجات الحرارة فى هذا الموعد| وأمطار بتلك المناطق

الساعات الأشد قسوة في رمضان.. ارتفاع الحرارة لمستويات قياسية والأرصاد تحذر من هذا الفعل

الساعات الأشد قسوة في رمضان.. ارتفاع الحرارة لمستويات قياسية والأرصاد تحذر من هذا الفعل

درجات الحرارة

طقس العيد شتوي| الأرصاد تحذر من الانخداع بارتفاع الحرارة.. ونكشف عن موعد الانخفاض

ترشيحاتنا

برتوكول تعاون

لتحقيق التنمية المستدامة.. برتوكول بين بحوث الصحراء والمركز القومي لبحوث المياه

الدكتور محمد فهيم

أيام الحسوم.. توصيات عاجلة من الزراعة للمزارعين خلال الفترة المقبلة

مجمع كهنة

اجتماع مجمع كهنة إيبارشية بورسعيد بحضور الأنبا تادرس

بالصور

وفاة الفنان اللبناني أنطوان كرباج.. ونانسي عجرم تنعيه بكلمات مؤثرة

انطوان كرباج
انطوان كرباج
انطوان كرباج

فيديو

محمد رجب

اتجوزت ووالدتي عاشت معاناة بسببي.. محمد رجب يعلن زواجه من فنانة مشهورة

علا رامي

اتخذلت.. علا رامي تكشف سبب طلاقها من أبو الليف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صواريخ رمضان

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: الهدنة الروسية الأوكرانية: هل تُمهد لتسوية شاملة أم تعيد ترتيب الأوراق؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: اتفاق الشرع "قسد".. وماذا بعد؟!

د. محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: أخطاء الذكاء الإصطناعي في آيات القرآن الكريم: "الأسباب والتحديات"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: ملكات غير حاكمة

المزيد