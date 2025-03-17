ماذا يحدث لجسمك عند تناول الأناناس ؟

تعد فاكهة الأناناس من أبرز الفواكه التي يعشقها الصغار والكبار وخصوصًا في فصل الصيف ولكن الكثير منا لا يدرك مدى أهميتها حيث أنها تتمتع بفوائد صحية كشف عنها موقع هيلثي .



فوائد تناول فاكهة الأناناس



تقوية العظام:

أثبتت الدراسات أن الأناناس يحتوي على أكثر من ٧٠٪ من احتياج الإنسان من المنجنيز اليومي، والذي يعمل على حفظ الأنسجة الضامة.



الحفاظ على صحة العين:

تتعرض العين يوميا لدخول الأتربة، أو الإصابة بالحساسية أو الإجهاد الناتج عن شرب السجائر والشيشة، أو عدم النوم بشكل كاف، وقد أثبتت الدراسات أن الأناناس أفضل علاج لمشاكل العين نظرا لاحتوائه على مادة (البيتا كاروتين)، التي تحمي العين من الالتهابات وضعف النظر.



علاج نزلات البرد والأنفلونزا:

يحتوي الأناناس على فيتامين سي و فيتامين أ اللذان يعملان على تقوية الجهاز المناعي و قتل البكتريا والفيروسات.





أضرار الإكثار من تناول الأناناس تسوس الأسنان:



الأناناس شديد الحموضة وقد أكدت دراسة أن تناول واحدة كل يوم، يعرض مينا الأسنان للتلف، بمجرد اختفاء مينا الأسنان يجعل أسنانك بعد ذلك عرضة لحساسية شديدة.مشكلات السكر في الدم:



الأناناس يحتوي علي نسبة كبيرة من السكر، ولذلك تناوله كثيرًا يؤدي إلي ارتفاع مستوي السكر في الدم، الأناناسة الواحدة تحتوي علي أكثر من 122 جرام من الكربوهيدرات، وهي أعلي بنسبة 40% من النسبة التي يحتاج إليها الجسم.



الإصابة بالحساسية:



فتناول الأناناس كل يوم من الممكن ان يسبب الحساسية، خصوصا للأشخاص الذين يعانون من الحساسية لبعض العناصر الغذائية، بالإضافة إلي أنه يسبب الالتهابات التي تؤدي إلي الإصابة ببعض الأمراض.



