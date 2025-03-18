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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حي جنوب الغردقة يضبط سيارة تلقي المخلفات ويوقع غرامة مالية كبيرة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

ضبطت رئاسة حي جنوب الغردقة، اليوم، شاحنة نقل ثقيل أثناء قيامها بإلقاء المخلفات على الطريق العام في منطقة الروضة، في مخالفة صريحة للإجراءات البيئية والقوانين المنظمة للحفاظ على النظافة العامة.

وجاءت هذه الحملة تنفيذاً لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، بمتابعة أعمال النظافة ومواجهة التعديات البيئية، حيث تمكنت الأجهزة المختصة برئاسة اللواء أحمد مهدي، رئيس حي جنوب الغردقة، من رصد المركبة أثناء ارتكاب المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

وأكد رئيس الحي أنه تم التحفظ على الشاحنة، تمهيدًا لتوقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، وفقاً لقرار محافظ البحر الأحمر، بالإضافة إلى احتجاز المركبة لمدة ثلاثة أشهر كإجراء رادع لمواجهة هذه التجاوزات التي تضر بالمظهر الحضاري للمدينة.

وشدد مهدي على ضرورة تكثيف الرقابة البيئية عبر إقامة كمائن مفاجئة في المواقع التي تشهد تكرارًا لمثل هذه المخالفات، مشيرًا إلى أن الحي قام مؤخرًا بإزالة مخلفات بناء تعيق الحركة المرورية في طريق الروضة، وإعادة فتحه لضمان سلامة المواطنين والمارة.

وفي إطار جهود مكافحة السلوكيات الضارة بالبيئة، دعا رئيس حي جنوب الغردقة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مركبة تُلقي المخلفات في المناطق السكنية أو الطرق العامة، وذلك عبر إرسال صور المخالفة ورقم السيارة إلى الصفحة الرسمية للحي، مؤكداً أن أي مركبة يتم ضبطها تلقي المخلفات في غير الأماكن المخصصة ستخضع للمصادرة لمدة ثلاثة أشهر، مع فرض غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه.

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