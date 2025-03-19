إغلاق ميناء الغردقة البحري بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر اليوم إغلاق ميناء الغردقة البحري وإيقاف جميع الأنشطة البحرية به، وذلك نتيجة سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج إلى نحو 4 أمتار، مما يشكل خطرًا على حركة الملاحة وسلامة الأفراد.

وأكدت الهيئة في بيان رسمي أن هذا القرار يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة السفن والعاملين في الميناء، مشيرة إلى أنها تتابع على مدار الساعة تطورات الحالة الجوية بالتنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وأن إعادة فتح الميناء ستتم فور تحسن الأحوال واستقرار سرعة الرياح وارتفاع الأمواج إلى المستويات الآمنة.

ودعت الهيئة جميع العاملين بالمجال البحري، سواء من ملاك السفن واليخوت السياحية أو الصيادين، إلى الالتزام بالتعليمات وعدم المجازفة حتى صدور إشعار رسمي بإمكانية استئناف الأنشطة البحرية، مؤكدة أن سلامة الأرواح والممتلكات تأتي في المقام الأول.