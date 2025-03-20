محمد صلاح يمنح عبد العزيز البلعوطي قميص ليفربول.. شاهد

منح محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، قميصه لعبد العزيز البلعوطي المنضم حديثاً للمنتخب المصري، أثناء المعسكر في تصفيات كأس العالم 2026.

ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم تدريباته بالمغرب استعدادًا لمواجهة إثيوبيا بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم.

موعد مباراة منتخب مصر ضد إثيوبيا

ويلتقي منتخب مصر وإثيوبيا الجمعة عند الساعة الحادية عشرة مساءً ضمن مباريات الجولة الخامسة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد إثيوبيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات بطولة كأس العالم 2026 كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

وفي خط الدفاع: محمد هاني، ورامي ربيعة، ومحمد عبد المنعم، وكوكا

وفي خط الوسط: مروان عطية، وتريزيجيه، وحمدي فتحي.

وفي خط الهجوم: محمد صلاح، ومصطفى محمد، وعمر مرموش.

وتضم بعثة منتخب مصر الأول 24 لاعبا و هم محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفى شوبير، عبد العزيز البلعوطي، محمد هاني، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد شحاتة، حمدي فتحي، نبيل دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، إبراهيم عادل، محمد صلاح، مصطفى فتحي، مصطفى محمد، وأسامة فيصل.

