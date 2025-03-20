يواصل النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، تألقه الكبير في الموسم الحالي ولكن يبقى تجديد النادي له مسألة مجهولة.

وقال أوين لاعب ليفربول السابق: “لا أحد يستطيع تعويض محمد صلاح في حال رحيله عن ليفربول، لا يوجد لاعب قادر على تحقيق أرقامه التهديفية”.

وتصدر النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول، قائمة اللاعبين الاكثر تسجيلا من ركلات جزاء في مسابقة الدوري الإنجليزي، الموسم الحالي.

وسجل محمد صلاح 9 ركلات جزاء في البريميرليج، بحسب الموقع الرسمي لمسابقة الدوري الإنجليزي.

برشلونة يستهدف محمد صلاح

ووفقًا لـ موقع “caught offside” فإن نادي برشلونة الإسباني على أتم الاستعداد لبذل كل ما في وسعه لجلب محمد صلاح إلى كامب نو هذا الصيف.

وأشار إلى أن محمد صلاح أصبح هدف برشلونة الرئيسي في الوقت الحالي.

واختتم أن برشلونة يبحث عن تعزيز هجومه بأقل تكلفة ممكنة، ومحمد صلاح سيكون الخيار الأفضل لنادي برشلونة، وذلك لما يمتلكه اللاعب من خبرات كبيرة بالإضافة إلى أنه سوف ينتقل إلى كامب نو بشكل مجاني، وهو ما يسعى إليه النادي الكتالوني في السنوات الأخيرة، وذلك بسبب أزمته الاقتصادية.







