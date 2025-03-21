ترامب: اتفاق أمريكي أوكراني وشيك بشأن المعادن النادرة

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخميس، أن الولايات المتحدة بصدد توقيع اتفاق قريب مع أوكرانيا يتيح لها الوصول إلى المعادن النادرة الموجودة في البلاد، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود بلاده لتعزيز إنتاجها من الموارد المعدنية الحيوية.

وفي كلمة ألقاها من البيت الأبيض، أكد ترامب أنه وقع أمرًا رئاسيًا يستهدف زيادة إنتاج الولايات المتحدة من المعادن الاستراتيجية، في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على مصادر خارجية وتأمين سلاسل التوريد الحيوية للاقتصاد الأمريكي.

وأضاف أن بلاده ستبرم "قريبًا جدًا" اتفاقًا مع أوكرانيا بشأن المعادن النادرة، وهو ما اعتبرته وكالة "فرانس برس" مؤشرًا على تعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال.

محادثات أمريكية أوكرانية

إلى جانب التعاون الاقتصادي، شهدت العلاقات الأمريكية الأوكرانية تطورًا سياسيًا مهمًا، حيث أيدت أوكرانيا مقترحًا أمريكيًا لوقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا، ووافقت خلال محادثات أجريت في جدة، الثلاثاء، على بدء مفاوضات مباشرة مع روسيا، في محاولة لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب أول اجتماع رفيع المستوى بين الولايات المتحدة وأوكرانيا منذ المشادة الكلامية الحادة التي وقعت في البيت الأبيض بين الرئيسين دونالد ترامب وفولوديمير زيلينسكي. ورغم التوتر السابق، أكد الجانبان التزامهما بتعزيز التعاون، حيث جاء في بيان مشترك أن توقيع اتفاق المعادن سيتم "في أقرب وقت ممكن"، مما يعكس تقاربًا جديدًا في العلاقات بين البلدين.

ويشكل هذا الاتفاق المحتمل خطوة استراتيجية للولايات المتحدة لتعزيز أمنها القومي الاقتصادي، نظرًا لأهمية المعادن النادرة في الصناعات التكنولوجية والدفاعية، فيما تسعى أوكرانيا للاستفادة من الدعم الأمريكي لتعزيز اقتصادها في ظل الصراع مع روسيا.