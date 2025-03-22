قرار قضائي بشأن عاطل أدار ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالمنوفية

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس عاطل لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها بدون ترخيص 45 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه.



تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطل بالمنوفية لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها بدون ترخيص.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية قيام (عاطل "له معلومات جنائية" - مُقيم بدائرة مركز شرطة أشمون) بإدارة ورشة بمسكنه لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها.

تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (2 بندقية خرطوش – 4 فرد خرطوش – بندقية رش - الأدوات والأجزاء المستخدمة فى التصنيع).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .