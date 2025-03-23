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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

متابعة ميدانية .. صحة المنوفية تشدّد على معايير الجودة في المستشفيات

جولة علي مستشفيات المنوفية
جولة علي مستشفيات المنوفية
مروة فاضل

 أجرى الدكتور عماد رمضان، وكيل مديرية الصحة بالمنوفية والقائم بأعمال مدير المديرية، جولة تفقدية لمستشفيي قويسنا المركزي وبركة السبع المركزي، لمتابعة سير العمل والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

رافقه خلال الجولة كل من: الدكتور محمد سلامة، مدير إدارة العلاجي.

الدكتور مصطفى النعماني، مدير إدارة المستشفيات. والدكتور محمود علي، مدير إدارة الطوارئ والرعاية الحرجة.. 

وخلال الجولة، تفقدوا أقسام الطوارئ، العيادات الخارجية، الأقسام الداخلية، والاستقبال، بالإضافة إلى الاطلاع على جاهزية المستشفيات لاستقبال الحالات الطارئة وتوفير الرعاية الطبية اللازمة.

وكان في استقبالهم: الدكتور محمد رضا، مدير مستشفى قويسنا المركزي.. والدكتور أحمد شاهين، مدير مستشفى بركة السبع المركزي.. وشدد وكيل المديرية على أهمية الالتزام بمعايير الجودة، وحسن معاملة المرضى، وسرعة تقديم الخدمات، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية لضمان تقديم رعاية صحية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين.

محافظة المنوفية المنوفية مستشفيات المنوفية الخدمة الصحية جولة تفقدية

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