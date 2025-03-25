شهدت أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025 تباينًا طفيفًا، حيث تراوحت أسعار الشراء بين 50.54 جنيه و50.63 جنيه، بينما تراوحت أسعار البيع بين 50.64 جنيه و50.73 جنيه، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في أسواق الصرف.

أعلى وأدنى أسعار الدولار في البنوك

سجل مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك الأهلي الكويتي أعلى سعر للشراء والبيع، حيث بلغ سعر الشراء 50.63 جنيه وسعر البيع 50.73 جنيه.

في المقابل، سجل بنك الكويت الوطني أقل سعر للشراء 50.54 جنيه، وأقل سعر للبيع 50.64 جنيه.

تغيرات في أسعار الدولار ببعض البنوك

رصدت بعض البنوك تغيرات طفيفة في أسعار الدولار، بينما استقرت الأسعار في بنوك أخرى، كما يلي:

المصرف المتحد: تراجع سعر الدولار إلى 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المتحد: تراجع الدولار إلى 50.58 جنيه للشراء، و50.68 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: استقر سعر الدولار عند 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع.

الأسعار في بنوك أخرى

بنك قناة السويس: بلغ سعر الدولار 50.58 جنيه للشراء، و50.68 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سجل الدولار 50.60 جنيه للشراء، و50.70 جنيه للبيع.

بنك نكست: بلغ سعر الدولار 50.57 جنيه للشراء، و50.67 جنيه للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: تراجع سعر الدولار إلى 50.57 جنيه للشراء، و50.67 جنيه للبيع.