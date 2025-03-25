ناقدة: الشخصيات المركبة تحتاج إلى ممثل مبدع ودراما رمضان 2025 متميزة

قالت الناقدة الفنية نسرين عبدالعزيز، إن هناك تغيرا في سمات أدوار التمثيل الشريرة خلال موسم مسلسلات رمضان 2025.

وأوضحت نسرين عبدالعزيز خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن أدوار الشر في المسلسلات هي التي جذبت شرائح كبيرة من المواطنين.

ولفتت إلى أن الشخصيات المركبة تحتاج إلى ممثل مبدع، حيث يتمكن الممثل من القيام بدوره الشرير والعاطفي في نفس الوقت، ليكسب مشاعر المشاهدين في بعض المشاهد.

وأكدت على التميز الكبير في الدراما الرمضانية 2025، متابعة: هناك تغير في رسم الشخصيات الشريرة، وهناك اهتمام كبير من الكتاب أن ينوع في شخصية القائم بدور شرير، مع وجود تضارب في شخصية الممثل حيث يجمع بين الخير والشر.