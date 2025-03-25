الأحد أم الإثنين.. موعد عيد الفطر المبارك

يعد عيد الفطر المبارك من أهم المناسبات الدينية التي يحتفل بها المسلمون حول العالم، حيث يأتي بعد شهر رمضان المبارك ويتميز بأجواء الفرح والتجمعات العائلية وأداء صلاة العيد في الساحات والمساجد.

الأحد أم الاثنين.. موعد عيد الفطر المبارك

تستطلع دار الإفتاء المصرية، هلال شهر شوال لعام 1446 هجرية، لتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك، مساء يوم السبت الموافق 29 مارس، وإذا ثبتت رؤية هلال شوال سيكون أول أيام العيد الأحد 30 مارس، وإذا لم تثبت رؤية الهلال بالعين المجردة سيكون رمضان 30 يومًا، ويكون عيد الفطر يوم الاثنين 31 مارس.

موعد عيد الفطر 2025

معهد البحوث الفلكية قال إن هلال شهر شوال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 1 ظهرًا بتوقيت القاهرة يوم السبت 29 مارس 2025، الموافق 29 رمضان 1446 هـ.

أول أيام عيد الفطر 2025

أول أيام عيد الفطر 2025 يعتبر يومًا استثنائيًا، حيث يحرص الكثبر على بدء يومهم بأداء صلاة العيد، التي تُقام في المساجد والساحات المفتوحة.

وتحدد توقيتات الصلاة وفقًا لموعد شروق الشمس، حيث تختلف من مدينة إلى أخرى، كما تقام الاحتفالات العائلية خلال هذا اليوم، حيث يجتمع الأهل والأصدقاء لتبادل التهاني والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية.

إمكانية رؤية هلال شوال 2025

بحسب الحسابات الفلكية الصادرة عن مركز الفلك الدولي، فإن رؤية هلال شوال 1446 ستكون غير ممكنة يوم السبت سواء بالعين المجردة أو عبر التلسكوب، في معظم الدول العربية والإسلامية، وذلك بسبب غروب القمر قبل الشمس أو بقائه لفترة قصيرة جدًا بعد الغروب.

هل سيكون العيد يوم الأحد أم الإثنين؟

رغم تأكيد الحسابات الفلكية صعوبة رؤية الهلال يوم السبت، فإن بعض الدول قد تعلن أن الأحد 30 مارس هو أول أيام العيد، إذا قُبلت شهادات رؤية الهلال، وهو أمر سبق حدوثه في بعض السنوات، ما يجعل القرار النهائي بيد الجهات الشرعية المختصة في كل دولة.

إجازة عيد الفطر 2025 في مصر

من المتوقع أن تبدأ إجازة عيد الفطر 2025 في مصر يوم الأحد 30 مارس وحتى الثلاثاء 1 أبريل 2025، وذلك للعاملين في القطاع الحكومي، وقطاعات الأعمال العام والخاص، مع احتمال تمديد الإجازة حتى الأربعاء 2 أبريل لبعض المؤسسات وفقًا لقرارات مجلس الوزراء.

كم تبقى على عيد الفطر 2025؟

وفقًا للحسابات الفلكية، تبقى أيام قليلة على حلول عيد الفطر المبارك 1446 هـ، حيث يستعد المسلمون للاحتفال بختام الشهر الكريم بأجواء من الفرح وصلة الرحم، وأداء صلاة العيد وسط أجواء مليئة بالبهجة والتآخي.

صيغة تكبيرات العيد

وردت العديد من الصيغ في تكبيرات العيد، حيث نشأ هذا التنوع نتيجة اختلاف ما نُقل عن الصحابة والتابعين. ومن أبرز هذه الصيغ:

الصيغة المأثورة عن سلمان الفارسي -رضي الله عنه-: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرًا"، وقد وردت في السنن الكبرى للبيهقي.

الصيغة التي وردت عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-: "الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد".

الصيغة المنقولة عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-: "الله أكبر كبيرًا، الله أكبر كبيرًا، الله أكبر وأجل، الله أكبر، ولله الحمد".

وقت تكبيرات العيد

التكبير في عيد الفطر من السنن المستحبة، ويبدأ وقته من رؤية هلال شوال عند غروب شمس آخر يوم من رمضان، وينتهي بعد انتهاء صلاة العيد.

أنواع التكبير في عيد الفطر

ينقسم التكبير في عيد الفطر إلى نوعين: التكبير المطلق والتكبير المقيد، ولكل نوع منهما ضوابطه وأحكامه.