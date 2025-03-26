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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ماجديبورج يهزم دينامو بوخارست في ذهاب التأهل لربع نهائي دوري أبطال اليد

ماجديبورج
ماجديبورج
عبدالله هشام

حقق فريق ماجديبورج الألماني فوزًا مهمًا على نظيره دينامو بوخارست الروماني بنتيجة 30-26، في لقاء الذهاب ضمن منافسات الدور التأهيلي لربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة اليد لموسم 2024-2025.

وشهدت المباراة مشاركة النجم المصري علي زين ضمن صفوف دينامو بوخارست، ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب يوم الأربعاء 2 أبريل المقبل، حيث يسعى الفريق الروماني لتعويض الفارق والتأهل إلى الدور ربع النهائي.

وفي مواجهة أخرى، يلتقي كيلسي البولندي مع نظيره فوكس برلين الألماني، حيث تنطلق المباراة في تمام التاسعة و45 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويمثل كيلسي في البطولة النجم المصري حسن قداح، الذي يطمح لمواصلة تألقه والمساهمة في تحقيق فريقه لنتائج إيجابية خلال مشواره الأوروبي.

وتُذاع مباريات البطولة عبر قناة أون سبورت، بعدما حصلت الشركة المتحدة للرياضة على حقوق البث التليفزيوني بداية من الدور التأهيلي لربع النهائي، مرورًا بمباريات ربع النهائي، ونصف النهائي، ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وحتى المباراة النهائية.

يترقب عشاق كرة اليد اكتمال عقد المتأهلين إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما حجزت أربعة أندية مقاعدها رسميًا.

وتمكن سبورتنج لشبونة البرتغالي من حسم التأهل بفضل تألق حارس المرمى المصري محمد علي، الذي قدم مستويات رائعة مع فريقه.

كما تأهل فيزبريم المجري، الذي يضم النجم المصري يحيى الدرع، لكنه يغيب عن المباريات بسبب تعافيه من إصابة في الرباط الصليبي.

بجانب، فريق برشلونة الإسباني، فريق ألبورج هاندبولد الدنماركي.

وبينما تتنافس 8 أندية على 4 بطاقات متبقية في الدور ربع النهائي، حيث يواجه باريس سان جيرمان الفرنسي، بقيادة المصري يحيى خالد، نظيره بيك سيجد المجري.

فيما يصطدم دينامو بوخارست الروماني، الذي يقوده علي زين، بفريق ماجديبورج الألماني.

كما يخوض كيلسي البولندي، بقيادة المصري حسن قداح، مواجهة صعبة أمام فوكس برلين الألماني، بينما يلتقي نانت الفرنسي مع فيسلا بلوك البولندي في لقاء متكافئ.

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