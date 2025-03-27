نهى عابدين تكشف أسرار حياتها وتتحدث عن استبعادها من "العتاولة 2"

أثارت الفنانة نهى عابدين اهتمام الجمهور بتصريحاتها خلال لقائها في برنامج “أسرار” الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر، حيث تناولت مجموعة من الموضوعات الشخصية والمهنية وكشفت عن أسباب استبعادها من العتاولة 2.

خلال اللقاء، تحدثت نهى عن أسرار وكواليس حياتها الأسرية، وأبرز التحديات التي واجهتها، بالإضافة إلى بعض اللحظات المؤثرة في حياتها، كما وجهت رسالة إلى الأسر المصرية.

وأصبحت الفنانة نهى عابدين حديث الساعة، حيث تصدرت مؤشرات البحث على جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي بتصريحاتها الجريئة، خلال ظهورها الأخير في برنامج "أسرار"، وأثارت الجدل عندما كشفت عن سبب عدم مشاركتها في العتاولة 2

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