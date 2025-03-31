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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بدء المحادثات بين موسكو وواشنطن بشأن المعادن النادرة

روسيا وامريكا - ارشيفي
روسيا وامريكا - ارشيفي
محمود نوفل

أكد صندوق الثروة السيادي الروسي، أن موسكو وواشنطن بدأتا محادثات بشأن المعادن النادرة في روسيا.

وكان مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أعلن في وقت سابق انعقاد المحادثات الروسية الأمريكية بشأن أوكرانيا في العاصمة السعودية الرياض  في 24 مارس.


وفي تصريحات له؛ قال أوشاكوف: "تم تشكيل الفريق الأمريكي للمفاوضات بشأن أوكرانيا ولكن من المنطقي أن يتم الكشف عن أسماء أعضائه من قبل الأميركيين أنفسهم


وترأس وفد الخبراء الروسي في المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا كاراسين ومستشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بيسيدا.


وفي وقت سابق؛ أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية “ الكرملين ”  دميتري بيسكوف أن كييف لا تزال تهاجم روسيا وهذا يتعارض مع جهود الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب للتوصل إلى تسوية سلمية ، مشيرا الي انه لم يتم التطرق إلى موضوع إعادة تشغيل "التيار الشمالي-2" خلال المحادثة الهاتفية بين بوتين وترامب.

وذكر بيسكوف في تصريحات له أن روسيا والولايات المتحدة تعتزمان التحرك تدريجيا نحو تطبيع العلاقات ، مشيرا الي ان الإرادة الحازمة لبوتين وترامب هي أفضل ضمانة لسير روسيا والولايات المتحدة على طريق إعادة العلاقات.

وشدد على أن هجوم كييف الليلي على روسيا يعد بمثابة تخريب لمحاولات التسوية السلمية ، مضيفا " بوتين وترامب اتفقا على وقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا وعلى وجه التحديد عدم استهداف منشآت البنية التحتية للطاقة.

وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن الرئيس بوتين أمر بوقف الهجمات على منشآت البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا وتم تنفيذه على الفور.

وأضاف بيسكوف "بوتين يتحدث دائمًا عن ضرورة بناء العلاقات بين الدول على أساس الاحترام والمنفعة المتبادلة

وتابع المتحدث بإسم الكرملين " لم يتم التطرق إلى مسألة استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين روسيا والولايات المتحدة خلال المكالمة الهاتفية بين بوتين وترامب.

واستطرد "وقف المساعدات العسكرية لكييف سيكون على رأس جدول أعمال المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة لكن لن تتم مناقشة هذا الموضوع علناً ، فالمحادثات المقبلة بين روسيا والولايات المتحدة في السعودية ستكون مليئة بالأحداث.

وختم بيسكوف قائلا "  من الواضح أن نظام كييف يفتقر إلى القدرة على التفاوض وهذا أمر يدعو للقلق.

روسيا الولايات المتحدة الأمريكية مفاوضات المعادن النادرة السعودية الكرملين بوتين

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