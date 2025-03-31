ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول الكعك؟

يعد الكحك من الحلويات الأساسية بعيد الفطر ويحب الجميع تناوله على الريق دون أن يدركون مخاطره واضراره ، وقد كشف خالد يوسف اخصائي التغذية من خلال صفحته على الفيسبوك عن أبرز مخاطر الإفراط في تناول الكحك وهي :



زيادة الوزن والإصابة بالسمنة :



تناول الكثير من الكحك والبسكوت والعديد من الحلويات الأخرى يسبب بلا شك زيادة

الوزن بشكل مفرط وذلك لكونها غنية بالسعرات الحرارية العالية، وخاصة إذا كانت تحتوي على والعجوة والملبن وايضا المكسرات .

من المعروف أن جسم الإنسان يحتاج إلى السكريات، ولكن هذه الحلويات تحتوي على نسب عالية من السكر والدهون، مما يزيد وزنك بشكل ملحوظ خلال أيام العيد العيد ونصح خالد يوسف بضرورة الاعتدال وعدم الإفراط في تناول هذه الحلويات لتجنب السمنة والأمراض الخطيرة الأخرى.







ارتفاع مستويات السكر في الدم :

تناول كميات كبيرة من الحلويات خلال العيد يزيد من حاجة الجسم للأنسولين،والارتفاع المستمر لهذا الهرمون في الجسم يساعد على تقليل حساسية الجسم تجاهه، ويؤدي بشكل تلقائي إلى ارتفاع معدل السكر في الدم .

وأوضح خالد يوسف أن الدراسات أن أكدت الأشخاص الذين يتناولون الحلويات والمشروبات التي تحتوي على السكر الأبيض هم أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري .



عسر الهضم والانتفاخ :

عند تناول كميات كبيرة من الكحك يحدث خلل مفاجئ في مستوى السكر في الدم، بالإضافة إلى أنه يُسبب تخمر الطعام في المعدة، مما يؤدي بدوره إلى اضطراب معوي وانتفاخ شديد .



