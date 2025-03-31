قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 5 ملايين جنيه
إيران: حسب معلوماتنا فإن الولايات المتحدة تسلمت ردنا واطلعت عليه
فى أول أيام عيد الفطر.. الداخلية توزع الهدايا على أسر الشهداء| صور
هايدي سليم تعلن وفاة الفنانة إيناس النجار
بيان عاجل من النقل بشأن قطارات السكة الحديد والمترو والمراكب النيلية
سبائك الذهب ترتفع أول أيام عيد الفطر.. الأسعار بالجرام
محمد صلاح يهنئ متابعيه : عيد سعيد علينا كلنا
المفوضية الأوروبية: حان الوقت لكسر دائرة العنف في غزة
احذر الحبس 4 سنوات عقوبة التحـ.ـرش في عيد الفطر طبقا للقانون
احتفالية العيد.. سامح حسين لـ أشرف عبد الباقى : كلت قطايف مفيش كحك
هل يجب صيام الست من شوال متتابعة بعد العيد أم يجوز تفريقها؟.. الإفتاء تجيب
وزير المالية: أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في إجمالي الأجر شهريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول الكعك؟

الكحك
الكحك
قسم المرأة

يعد الكحك من الحلويات الأساسية بعيد الفطر ويحب الجميع تناوله على الريق دون أن يدركون مخاطره واضراره ، وقد كشف خالد يوسف اخصائي التغذية من خلال صفحته على الفيسبوك عن أبرز مخاطر الإفراط في تناول الكحك وهي : 

زيادة الوزن والإصابة بالسمنة : 

تناول الكثير من الكحك والبسكوت والعديد من الحلويات الأخرى يسبب بلا شك زيادة
الوزن بشكل مفرط وذلك لكونها غنية بالسعرات الحرارية العالية، وخاصة إذا كانت تحتوي على والعجوة والملبن وايضا المكسرات .
من المعروف أن جسم الإنسان يحتاج إلى السكريات، ولكن هذه الحلويات تحتوي على نسب عالية من السكر والدهون، مما يزيد وزنك بشكل ملحوظ خلال أيام العيد  العيد ونصح خالد يوسف بضرورة الاعتدال وعدم الإفراط في تناول هذه الحلويات لتجنب السمنة والأمراض الخطيرة الأخرى.



ارتفاع مستويات السكر في الدم : 

تناول كميات كبيرة من الحلويات خلال العيد يزيد من حاجة الجسم للأنسولين،والارتفاع المستمر لهذا الهرمون في الجسم يساعد على تقليل حساسية الجسم تجاهه، ويؤدي بشكل تلقائي  إلى ارتفاع معدل السكر في الدم .
وأوضح خالد يوسف أن الدراسات أن أكدت الأشخاص الذين يتناولون الحلويات والمشروبات التي تحتوي على السكر الأبيض هم أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري .

عسر الهضم والانتفاخ : 

عند تناول كميات كبيرة من الكحك يحدث خلل مفاجئ في مستوى السكر في الدم، بالإضافة إلى أنه يُسبب تخمر الطعام في المعدة، مما يؤدي بدوره إلى اضطراب معوي وانتفاخ شديد .

الكحك اسعار الكحك اضرار الكحك سعيرات الكحك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية

السعودية دفعت 1.6 مليار ريال كفارة عن إفطار خاطئ.. ما حقيقة الأمر؟

إيناس النجار

هايدي سليم تعلن وفاة الفنانة إيناس النجار

تصادم مروع في طريق صلاح سالم

تصادم مروع في طريق صلاح سالم صباح أول أيام عيد الفطر يسفر عن إصابات

موعد صلاة العيد

موعد صلاة العيد.. توقيتها بالساعة والدقيقة في 33 مدينة

وزير المالية

موعد زيادة أجور العاملين بالدولة .. المالية تجيب

طقس

الأرصاد الجوية: تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

وزير المالية

وزير المالية: أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في إجمالي الأجر شهريا

فعل محرم يوم العيد

احذر.. فعل محرم في أول أيام عيد الفطر بعد الفجر نهى عنه الرسول

ترشيحاتنا

ياسين السقا

ياسين السقا يرد على منتقديه: هتشوفوا اللي خلف مماتش

هاجر أحمد

هاجر أحمد تهنئ متابعهيا بحلول عيد الفطر المبارك

أبو نسب

بطولة محمد إمام.. عرض فيلم أبو نسب على منصة شاهد

بالصور

بلاليين وزينة وهدايا.. أهالي أبو نجاح بالشرقية يؤدون صلاة عيد الفطر

صلاة العيد
صلاة العيد
صلاة العيد

أبطال فيلم نجوم الساحل يحضرون عرضه مع الجمهور في السينما

نجوم الساحل
نجوم الساحل
نجوم الساحل

عقب أداء صلاة العيد.. أهالي الشرقية ينظمون وقفة تضامنية للتعبير عن دعمهم للقضية الفلسطينية

جانب من الوقفة
جانب من الوقفة
جانب من الوقفة

فيديو

تصوير

القبض على أصحاب الفيديوهات المخلة على صفحات التواصل الاجتماعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: رسالة واتساب لوزير التموين

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك دن

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قيمنا المجتمعية تعزز الأمن القومي المصري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد سعيد

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

المزيد