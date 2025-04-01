تموين الجيزة تواصل الحملات المكثفة على المخابز البلدية في ثانى أيام العيد

قامت مديرية تموين الجيزة من خلال 20 حملة تموينية بمفاجئة المخابز البلدية فى الساعات الأولى لإنتاج الخبز البلدى للتأكد من إنتظام عمل المخابز البلدية والتواجد الميدانى وتلقى أى شكاوى بخصوص توافر الخبز البلدى فى أنحاء المحافظة ، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.

جاءت الحملات تنفيذا للخطة المسبقة ضمن الاجراءات التى تنظمها المديرية خلال إجازة عيد الفطر المبارك .

وأسفرت الحملات المكثفة عن تحرير 98 مخالفة للمخابز البلدية ما بين انتاج خبز ناقص الوزن او مخالف للمواصات وانهاء الانتاج قبل المواعيد .

وتابع السيد بلاسى . مدير المديرية نتائج عمل الحملات ومدى إنتظام عمل المخابز وتوافر المواد البترولية والبوتاجاز . وكذلك توافر السلع التموينية .

كما تلقت غرفة العمليات بالمديرية تقارير عن الحالة التموينية من مديري الادارات التموينية الفرعية .