قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء قبل المذاكرة للفهم والحفظ وعدم النسيان.. احرص عليه حتى الامتحانات
32 مليون جنيه فى الأسبوع.. لماذا تصدر محمد صلاح السوشيال ميديا؟
رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية بمشروعات مدينة العلمين الجديدة
مانشستر سيتي يخشى مفاجآت كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي
عارفة عبد الرسول ورامي صبري يستقبلان العزاء في فقيديهما
بدء أولى جلسات محكمة المتهم بالتعدي على طفلة داخل حمام مسجد بالعاشر من رمضان
رئيس الوزراء يصل العلمين الجديدة لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية
تشكيل بيراميدز لموقعة الأهلي.. ماييلي يقود الهجوم
سعر الدولار الأمريكي بالبنوك اليوم السبت 12-4-2025
تشكيل الأهلي المتوقع ضد بيراميدز .. كولر يدفع بالقوة الضاربة
القبض على المتهمين بالتعدي على مذيعة شهيرة في الشرابية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

هل يسبب النظام الغذائي سرطان الرئة.. دراسة تجيب

سرطان الرئة
سرطان الرئة
نهى هجرس

هل يؤثر نظامك الغذائي على احتمالية إصابتك بسرطان الرئة ؟ أظهرت دراسة جديدة أجراها مركز إم دي أندرسون وجود صلة بين اتباع نظام غذائي ذي مؤشر جلايسيمي مرتفع وخطر الإصابة بسرطان الرئة، وكان هذا الارتباط قويًا بشكل خاص لدى غير المدخنين.

المؤشر الجلايسيمي هو نظام تصنيف يُظهر سرعة ارتفاع نسبة السكر في الدم نتيجة تناول الكربوهيدرات، تُهضم الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع بسرعة، مما يُسبب ارتفاعًا حادًا في مستويات الجلوكوز والأنسولين في الدم. قد يؤثر هذا على نمو الخلايا ويؤدي إلى نمو الأورام.

يقول الدكتور شيفينج وو، أستاذ علم الأوبئة والمؤلف الرئيسي للدراسة:  تظهر هذه الدراسة أن اتباع نمط حياة صحي ، بما في ذلك تقليل تناول الأطعمة والمشروبات ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع، قد يساعد في خفض خطر الإصابة بسرطان الرئة بشكل عام لدى الشخص".

طرق الوقاية من سرطان الرئة

النظام الغذائي هو عامل خطر جديد محتمل للإصابة بسرطان الرئة

يرتبط حوالي 80 إلى 90% من حالات سرطان الرئة إلى التدخين، كما رُبطت عوامل بيئية، مثل التدخين السلبي والأسبستوس، بسرطان الرئة.

يبحث الباحثون الآن في ما إذا كان النظام الغذائي وعوامل الخطر الأخرى قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة، يُعد هذا البحث الجديد أكبر دراسة تتناول العلاقة بين المؤشر الجلايسيمي وسرطان الرئة، استطلعت الدراسة العادات الغذائية والتاريخ الصحي لـ 1905 مرضى بسرطان الرئة و2413 شخصًا سليمًا. 

وهذه هي الدراسة الأولى التي تظهر وجود صلة مهمة بين المؤشر الجلوكوزي وسرطان الرئة في مجموعات محددة من الأشخاص، مثل غير المدخنين مدى الحياة.

كما تابع الباحثون دراسة العلاقة بين الغليكوغين وأنواع مختلفة من السرطان منذ فترة، ويبدو أن هذا المصدر من الطاقة يعمل كـ"حلوى" للخلايا السرطانية، يمنحها الوقود اللازم للنمو بسرعة، بما يكفي لتجاوز أنظمة المناعة الطبيعية في أجسامنا.

كما نعلم أن الغليكوغين يأتي من الكربوهيدرات التي نتناولها، ويُعتبر مصدرًا مهمًا للطاقة يُخزن في العضلات، ويستعين به الجسم أثناء التمارين.

سرطان الرئة
سرطان الرئة النظام الغذائي التدخين الكربوهيدرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة قضب تتصدر التريند بعد وفاة والد عامل الدليفري .. أبرز تصريحاتها المثيرة للجدل عن العلاقات الزوجية

هبة قطب تتصدر التريند بعد وفاة والد عامل الدليفري .. أبرز تصريحاتها المثيرة للجدل

ابراهيم شيكا

وفاة ابراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق

خناقة اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام محافظة سوهاج ونائب المحافظ

عايز يمشى جنب المحافظ.. تفاصيل خناقة اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام سوهاج والنائب

أطول إجازة في 2025.. موعد وقفة عيد الأضحى فلكياً| الأربعاء أم الخميس؟

أطول إجازة في 2025.. موعد وقفة عيد الأضحى فلكياً| الخميس أم الجمعة؟

مضاعفات قصيرة المدى بعد العملية مباشرة

وفاة مصممة أزياء شهيرة بعد تكميم المعدة.. تحذيرات طبية من المضاعفات

عملة مصرية

موعد صرف معاشات شهر مايو 2025

ليلي أحمد زاهر وهشام جمال

ليلى أحمد زاهر وهشام جمال يحتفلان بزواجهما خلال أيام.. خاص

شيكابالا

النصر الليبي يوضح لـ"صدى البلد" حقيقة ضم شيكابالا

ترشيحاتنا

هيدي كرم

بملابس رياضية.. هيدي كرم تثير الجدل في أحدث ظهور

نسرين طافش

مكشوف البطن.. نسرين طافش تثير الجدل بظهورها اللافت

صبغة الشعر

ما الفرق بين صبغات الشعر الدائمة وغير الدائمة؟

بالصور

محافظ الشرقية يفتتح موسم صيد الأسماك بمزرعة العباسة بأبو حماد

مزرعة سمكية
مزرعة سمكية
مزرعة سمكية

محافظ الشرقية يتفقد مواقف سيارات الأجرة العمومية بأبو حماد والزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رمز النجاح وجماهيره تحصنه من شر الحاسدين.. سعر خرافي لساعة محمد صلاح

ساعة صلاح تثير الجدل.. وصل للقلوب قبل الملاعب جماهيره تحصنه من شر الحاسدين
ساعة صلاح تثير الجدل.. وصل للقلوب قبل الملاعب جماهيره تحصنه من شر الحاسدين
ساعة صلاح تثير الجدل.. وصل للقلوب قبل الملاعب جماهيره تحصنه من شر الحاسدين

نشرة المرأة والمنواعات | ساعة محمد صلاح تثير الجدل.. تصريحات هبه قطب الجريئة.. وفاة فنة أقلاش ومخاطر عمليات التجميل

هبة قطب تتصدر التريند بعد وفاة والد عامل الدليفري
هبة قطب تتصدر التريند بعد وفاة والد عامل الدليفري
هبة قطب تتصدر التريند بعد وفاة والد عامل الدليفري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: لا تحزن ..ضع روشتة دستور حياتك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وفرنسا.. شراكة استراتيجية بين الحاضر والمستقبل

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. العلاقات المصرية الفرنسية ودعم القضية الفلسطينية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ضحكنا فجرحناهم

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب.. شكراً لأبطال زيارة ماكرون

المزيد