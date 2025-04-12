وفاة مصممة أزياء شهيرة بعد تكميم المعدة.. تحذيرات طبية من المضاعفات

فنة أقلاش .. أصاب الوسط الفني المغربي حالة من الحزن، وذلك بعد الإعلان عن وفاة فنة أقلاش، مصممة الأزياء المغربية المعروفة، نتيجة مضاعفات خطيرة أصابتها بعد خضوعها لإحدي عمليات التجميل، وهي عملية تكميم معدة بأحد المستشفيات الخاصة في مدينة طنجة.

وفاة مصممة أزياء مغربية شهيرة بعد عملية تكميم المعدة.. تحذيرات طبية من المضاعفات القاتلة

وفاة مصممة أزياء مغربية شهيرة بعد عملية تكميم المعدة.. تحذيرات طبية من المضاعفات القاتلة

تدهورت حالة مصممة الأزياء المغربية فنة أقلاش بعد خضوها لعملية تكميم المعدة، وتدهورت حالتها الصحية بشكل مفاجئ وفوري، وبالرغم من إجراء الفحوصات الطبية اللازمة قبل العملية، والتي أكدت سلامتها الجسدية وقدرتها على الخضوع للجراحة، لتلفظ أنفاسها الأخيرة فور الإنتهاء من العملية، وفقا لما نشرته مصادر إعلامية مغربية من بينها موقع Le360.

ما هي عملية تكميم المعدة؟

فى إطار هذا السياق أوضح الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية أن عملية تكميم المعدة هي إحدى جراحات إنقاص الوزن، يتم خلالها استئصال ما بين 50% إلى 80% من حجم المعدة، ليترك الطبيب جزء صغير يشبه الأنبوب لا يتجاوز حجمه 120 مل.

وأشار شمس إلى أن الهدف من عملية تكميم المعدة هي تقليل كمية الطعام التي يستطيع المريض تناولها، لتؤدي إلى خسارة الوزن بشكل سريع.

وأكد شمس من خلال تصريحات خاصة لصدى البلد، أن عملية التكميم هذه على الرغم من فاعليتها ونجاحها فى اغلب الأقات إلا أنها لا تخلو من المخاطر، وأحيانا تسبب الوفاة كما حدث لأقلاش وبالأخص عندما لا تجري تحت إشراف طبي متمرس، أو عندما لا يلتزم المريض بتعليمات الطبيب .

تحذيرات الأطباء: العملية ليست مناسبة للجميع

وحذّر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، سابقا أكثر من عدد من المرات من خلال تصريحات تلفزيونية، من اللجوء إلى جراحات السمنة دون دراسة دقيقة للحالة الصحية للمريض، وقال إن أضرار السمنة أمر، وأضرار الجراحة أمر آخر.

وأوضح موافي أنه إذا كانت كتلة الجسم أقل من 30، يمكن فقدان الوزن بطرق طبيعية، لكن إذا تجاوزت الـ40، قد تكون الجراحة الحل الأخير، ولكن بشرط أن تتم بعد تقييم شامل ومن قبل أطباء ذات مهارة عالية ومتمرسين.

أبرز مضاعفات تكميم المعدة

بحسب ما ذكره الدكتور عبد الرحمن شمس، خبير التغذية، ان مضاعفات عملية تكميم المعدة تنقسم إلى نوعين:

مضاعفات مزمنة طويلة الأمد تحدث بعد أشهر أو سنوات

عسر الهضم واضطرابات المعدة والإمساك

عدم تحمل بعض الأطعمة وهو ما يعرف بسوء امتصاص الفيتامينات والمعادن

مثل نقص فيتامين B12، الحديد، الكالسيوم، ما قد يؤدي لفقر الدم وهشاشة العظام.

تمدد المعدة من جديد

بسبب الإفراط في الأكل،وعدم الإلتزام بكميات الطعام القليلة، يسبب هذا تقليل فعالية العملية ويزيد احتمالية استعادة الوزن مرة أخري.

فنة أقلاش .. أصاب الوسط الفني المغربي حالة من الحزن، وذلك بعد الإعلان عن وفاة فنة أقلاش، مصممة الأزياء المغربية

الحساسية تجاه بعض الأطعمة

قد يشعر البعض بعدم الراحة أو الغثيان عند تناول أطعمة معينة، أو شم رائحتها.

الارتجاع المعدي المريئي

أحد أكثر المضاعفات شيوعًا بعد التكميم.

ترهلات الجلد

يعاني اغلب الخاضعين لعملية تكميم المعدة من مشكلة ترهلات الجلد وذلك بعد خسارة الوزن وهذا يدفعهم للخضوع لعملية أخري وهي عبارة عن قص الجلد وشده .

التحول لإدمانات بديلة مثل الكحول، وذلك لعدم إكتشاف الأسباب النفسية وراء السمنة وعلاجها أولا قبل إجراء عملية تكميم المعدة.

أضرار ومخاطر عملية تكميم المعدة مضاعفات قصيرة المدى بعد العملية مباشرة



فنة أقلاش .. أصاب الوسط الفني المغربي حالة من الحزن، وذلك بعد الإعلان عن وفاة فنة أقلاش، مصممة الأزياء المغربية

مضاعفات قصيرة المدى بعد العملية مباشرة

تحدث في الأيام أو الأسابيع الأولى بعد الجراحة:

أحيانا يحدث نزيف داخلي بعد عملية تكميم المعدة مباشرة مما يسبب الوفاة إذا لم يلحق توقفه سريعا من قبل الأطباء.

يحدث أحيانا تسريب من خط التدبيس وهو أخطر المضاعفات ويحتاج تدخل سريع

جلطات دموية

عدوى الجرح أو داخل البطن

ألم حاد في منطقة البطن أو الكتف

غثيان وقيء مستمر عن تناول او شم رائحة الطعام.