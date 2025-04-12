لجين عمران تطلق "فيلر من أول السطر".. مواجهة مع حقائق التجميل المخفية

لجين عمران … أصبحت الإعلامية لجين عمران حديث السوشيال ميديا وذلك بعدما كشفت عن تفاصيل برنامجها الجديد الذي يحمل عنوان “فيلر من أول السطر”.

قالت عمران فى تصريحاتها لبرنامج “ET بالعربي” أنها تسعي لتسليط الضوء على ترندات التجميل المضللة، المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، و التي فى الأغلب ما تحتوي على معلومات خاطئة ومضللة تُسبب مضاعفات خطيرة.

لجين عمران

لجين عمران تطلق "فيلر من أول السطر".. مواجهة صريحة مع حقائق التجميل المخفية

أوضحت عمران، أن البرنامج سيعتمد على حوارات شفافة وعميقة حيث يضم نخبة من الأطباء المتخصصين ذات مصداقية عالية، في مجال التجميل، يهدف لتقديم معلومات دقيقة وموثوقة بعيده عن التضليل والتهويل.

لجين عمران تطلق "فيلر من أول السطر".. مواجهة صريحة مع حقائق التجميل المخفية

وفاة مأساوية تثير الجدل مجددًا حول عمليات التجميل

تزامن الإعلان عن البرنامج بحالة من الحزن والأسى إجتاحت السوشيال ميديا بجميع مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك عقب وفاة مصممة الأزياء المغربية الشهيرة فنة أقلاش، أثناء خضوعها لعملية شفط دهون وشد عضلات البطن في أحد المستشفيات الخاصة بمدينة طنجة.

وأفادت وسائل إعلام محلية أنه تم نقلها إلى غرفة الإنعاش عقب ظهور مضاعفات، لكنها فارقت الحياة رغم تدخل الطاقم الطبي، بأن حالتها الصحية تدهورت مباشرة بعد العملية،و تم نقلها إلى غرفة الإنعاش عقب ظهور مضاعفات، لكنها فارقت الحياة رغم تدخل الطاقم الطبي.

فنة أقلاش

وبحسب ما ذكرته التقارير الطبية، فإن الراحلة فنة أقلاش، كانت قد أجرت كافة الفحوصات الطبية المسبقة، قبل إجراء عملية التجميل، والتي لم تُظهر أي مؤشرات خطر تمنعها من الخضوع للجراحة.

فنة أقلاش

أعاد هذا الحادث المأساوي تسليط الضوء على مخاطر عمليات التجميل غير المدروسة، وهي ما تسعى إليه لجين عمران لتسليط الضوء عليه من خلال برنامجها، في محاولة للحد من تكرار مثل هذه المآسي.