هالة صدقي: عمليات التجميل بطلت نجمات كبار التمثيل وهذه رسالة خاصة لـ يسرا

كشفت الفنانة هالة صدقي عن رأيها في عمليات التجميل التي تجريها بعض الفنانات، مشددة على أهميتها للممثلين، ولكن بقدر من الحذر.

وأوضحت أن بعض النجمات اضطررن للابتعاد عن الساحة الفنية بسبب فشل عمليات التجميل التي خضعن لها.

وفي تصريحات تلفزيونية، قالت هالة صدقي: "عمليات التجميل ضرورية للممثلين، لكن يجب أن تكون بحرص، لأن التمثيل هو رأس مالنا.

وأضافت هناك نجوم ونجمات توقفوا عن العمل بسبب فشل عملياتهم، وأتعجب من الفتيات الصغيرات اللواتي يعبثن بملامحهن رغم التطورات المتاحة."



https://youtube.com/shorts/IRhuDbI7WME