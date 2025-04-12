قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مهيب عبد الهادي يعلن عن تجديد تعاقد الأهلي مع رامي ربيعة
بعد خضوعه لفحوص طبية.. ترامب: صحتي جيدة جدا
هبة قطب تتصدر التريند بعد وفاة والد عامل الدليفري .. أبرز تصريحاتها المثيرة للجدل
الحرب عبثية.. ترامب يدعو روسيا إلى التحرك نحو تسوية في أوكرانيا
موعد صرف معاشات شهر مايو 2025
استشاري أسري: الأب ليس ممولًا بل شريك في التربية ومراقبة علاقات الأبناء
أخبار بني سويف | انتظام العمل بمواقف السيارات.. فحص وعلاج 1180 حالة بالفشن
حازم إمام: الجنايني الأقرب لرئاسة الزمالك.. واحتفال إمام عاشور لم يكن موفقًا
إعلامي: هروب لاعب الإنتاج الحربي إلى الدوري السويدي
بتول الحداد تكشف لـ صدى البلد كواليس مشاركتها بمسلسل وتقابل حبيب|فيديو
بعد تزايد حوادث البيك أب.. المنيا : نشر ميكروباصات تعمل بالغاز لنقل الركاب
العثور على رضيع ملفوفاً بقطعة قماش داخل مقابر أبوتشت بقنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

هبة قطب تتصدر التريند بعد وفاة والد عامل الدليفري .. أبرز تصريحاتها المثيرة للجدل

هبة قضب تتصدر التريند بعد وفاة والد عامل الدليفري .. أبرز تصريحاتها المثيرة للجدل عن العلاقات الزوجية
هبة قضب تتصدر التريند بعد وفاة والد عامل الدليفري .. أبرز تصريحاتها المثيرة للجدل عن العلاقات الزوجية
أسماء عبد الحفيظ

هبة قطب ..تصدّرت الدكتورة هبة قطب، استشارية العلاقات الزوجية، خلال الساعات الأخيرة مؤشرات البحث على جوجل، وذلك بعد وفاة والد عامل الدليفري.

هبة قضب تتصدر التريند بعد وفاة والد عامل الدليفري .. أبرز تصريحاتها المثيرة للجدل عن العلاقات الزوجية

توفي والد عامل الدليفري إثر أزمة قلبية حادة، نتيجة للحزن الشديد والضغط النفسي الذي مر به والد عامل الدليفري، عقب اتهام ابنه من قبل الدكتورة هبة قطب، استشارية العلاقات الزوجية، بسرقة طرد أثناء توصيله.

هبة قضب تتصدر التريند بعد وفاة والد عامل الدليفري .. أبرز تصريحاتها المثيرة للجدل عن العلاقات الزوجية

وتزامنا مع هذا الوقت الذي أثارت فيه الواقعة موجة تعاطف واسعة مع العامل وأسرته، تصاعد جدل رواد مواقع التواصل الإجتماعي حول أبرز تصريحات الدكتورة هبة قطب السابقة عن العلاقات الزوجية، فهي دائما ما تثير التفاعلات والمناقشات بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي بين مؤيد ومعارض، وذلك من أجل تصريحاتها والنقاشات حول العلاقات الزوجية وهي تعتبر تصريحات حساسة بالنسبة للكثير .

 أبرز تصريحات هبة قطب المثيرة للجدل عن العلاقة الزوجية

من أبرز تصريحات الدكتورة هبة قطب، استشارية العلاقات الزوجية المثيرة للجدل عن العلاقة الحميمة تشمل الأتي :

الرجولة لا تعني الفحولة فقط

هبة قضب تتصدر التريند بعد وفاة والد عامل الدليفري .. أبرز تصريحاتها المثيرة للجدل عن العلاقات الزوجية

ترفض قطب حصر مفهوم الرجولة في الأداء الجنسي فقط، ولكن  قالت عدد من المرات من خلال تصريحاتها الجريئة أن الاحتواء العاطفي أساس العلاقة.

العلاقة الحميمية لا تُقاس بالعدد ولكن بجودة التواصل

فى هذا التصريح الجرئي حيث أكدت قطب أن الرضا العاطفي والنفسي يعتبر من أهم الأشياء التي يمكن أن تحدث بين الزوجيين  مشيرة إلى أن الرضا العاطفي والنفسي بين الزوجين أهم من التكرار أو الأداء.

المرأة ليست مستعدة دائمًا والمشاعر تسبق الجسد

أشارت قطب إلى أهمية التهيئة النفسية والعاطفية للمرأة قبل العلاقة.

لا حياء في العلم

شجعت استشارية العلاقات الزوجية، على التحدث بصراحة عن الثقافة الجنسية، وتدعو لتثقيف الأزواج والزوجات قبل الزواج وبعد الزواج أيضا بدون خجل.

الإجبار في العلاقة الزوجية عنف نفسي

تشدد استشارية العلاقات الزوجية على عدم الإجبار فى العلاقة الزوجية، وأن العلاقة الحميمة يجب أن تكون بالتراضي، وأي إجبار مرفوض تمامًا.

التمثيل في العلاقة كارثة

حذرت  استشارية العلاقات الزوجية الزوجة من التمثيل فى العلاقة الزوجية للمتعة، فهو يخلق فجوة نفسية حقيقية بين الطرفين.

الطلاق في كثير من الأحيان سببه الجهل الجنسي

أشارت قطب إلى أهم سبب لفشل الكثير من الزيجات وهو نقص الوعي الجنسي وقالت أن نقص الوعي الجنسي يعتبر سببا رائيسيا فى الحياة الزوجية.

التواصل هو مفتاح العلاقة الناجحة

تدعو  استشارية العلاقات الزوجية للحوار الصادق والمستمر بين الزوجين كأداة لتقوية الروابط الحميمية.

من حق المرأة أن ترفض العلاقة في ظروفها الخاصة

تؤكد قطب على أن للمرأة الحق الكامل فى رفض العلاقة أثناء سوء حالتها النفسية والصحية ويجب على الزوج إحترام هذا.

لا يصح تحويل العلاقة الزوجية لمجرد أداء روتيني

طالبت استشارية العلاقات الزوجية الزوجين بكسر النمطية بينهما والبحث عن التفاهم الحقيقي.

هبة قضب تتصدر التريند بعد وفاة والد عامل الدليفري .. أبرز تصريحاتها المثيرة للجدل عن العلاقات الزوجية
هبة قطب الدكتورة هبة قطب ستشارية العلاقات الزوجية عامل الدليفري وفاة والد عامل الدليفري العلاقة الحميمة العلاقة الزوجية أبرز تصريحات هبة قطب المثيرة للجدل أبرز تصريحات هبة قطب المثيرة للجدل عن العلاقة الزوجية والد عامل الدليفري قطب هبة العلاقة الرجولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة قطب

عامل الدليفري صاحب واقعة سرقة الحلوى من هبة قطب: أبويا مات من القهرة|فيديو

الحكم بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط طرد المستأجر

الحكم بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط طرد المستأجر.. غدًا

رسميًا.. أسعار تذاكر المترو والاشتراكات بعد تحريك البنزين والسولار

أسعار تذاكر المترو والاشتراكات بعد تحريك البنزين والسولار

صورة من المشاجرة

إقالة سكرتير عام محافظة سوهاج بعد التحقيق في واقعة مشادة مع نائب المحافظ

شيكابالا

مقابل مليون دولار .. شيكابالا يوقع على عقود انتقاله إلى النصر الليبي

جانب من الواقعة بمحافظة سوهاج

هاخد حقي بالقانون.. أول تصريح من نائب محافظ سوهاج بعد إقالة السكرتير العام

خناقة اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام محافظة سوهاج ونائب المحافظ

عايز يمشى جنب المحافظ.. تفاصيل خناقة اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام سوهاج والنائب

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

نشوب حريق بمستودع أنابيب في منيا القمح بالشرقية

المستشار وجدي عبد المنعم

سماع الشهود في محاكمة 117 متهما بـ خلية اللجان الإعلامية.. الخميس

الأب المتهم بالتعدي على أبنتيه بالقاهرة

قرار عاجل من النيابة بشأن رجل متهم بالتعدي على ابنتيه بالقاهرة

بالصور

هبة قطب تتصدر التريند بعد وفاة والد عامل الدليفري .. أبرز تصريحاتها المثيرة للجدل

هبة قضب تتصدر التريند بعد وفاة والد عامل الدليفري .. أبرز تصريحاتها المثيرة للجدل عن العلاقات الزوجية
هبة قضب تتصدر التريند بعد وفاة والد عامل الدليفري .. أبرز تصريحاتها المثيرة للجدل عن العلاقات الزوجية
هبة قضب تتصدر التريند بعد وفاة والد عامل الدليفري .. أبرز تصريحاتها المثيرة للجدل عن العلاقات الزوجية

لجين عمران تطلق "فيلر من أول السطر".. مواجهة مع حقائق التجميل المخفية

لجين عمران
لجين عمران
لجين عمران

11 سيارة إطفاء و7 إسعاف..السيطرة على حريق مستودع غاز بالشرقية

جانب من الحريق
جانب من الحريق
جانب من الحريق

ثروة طائلة فى يده.. ساعة محمد صلاح تثير الجدل خلال توقيعه مع ليفربول

ساعة محمد صلاح تثير الجدل خلال توقيعه مع ليفربول ثروة طائلة على يده اليسرى
ساعة محمد صلاح تثير الجدل خلال توقيعه مع ليفربول ثروة طائلة على يده اليسرى
ساعة محمد صلاح تثير الجدل خلال توقيعه مع ليفربول ثروة طائلة على يده اليسرى

فيديو

مسلسلات رمضان ٢٠٢٥

الغاوي كسر الدنيا وفهد البطل في المركز الخامس .. أنجح 5 مسلسلات على Watch It

فرح الزاهد

فرح الزاهد: لما بكون عاوزة أجيب حقي بكلم أختي هنا

جمال سليمان

جمال سليمان: نشأت في أسرة فقيرة .. وفرح الزاهد مناسبة لدور الشيطانة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: لا تحزن ..ضع روشتة دستور حياتك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وفرنسا.. شراكة استراتيجية بين الحاضر والمستقبل

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. العلاقات المصرية الفرنسية ودعم القضية الفلسطينية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ضحكنا فجرحناهم

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب.. شكراً لأبطال زيارة ماكرون

المزيد