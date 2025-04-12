هبة قطب تتصدر التريند بعد وفاة والد عامل الدليفري .. أبرز تصريحاتها المثيرة للجدل

هبة قطب ..تصدّرت الدكتورة هبة قطب، استشارية العلاقات الزوجية، خلال الساعات الأخيرة مؤشرات البحث على جوجل، وذلك بعد وفاة والد عامل الدليفري.

هبة قضب تتصدر التريند بعد وفاة والد عامل الدليفري .. أبرز تصريحاتها المثيرة للجدل عن العلاقات الزوجية

توفي والد عامل الدليفري إثر أزمة قلبية حادة، نتيجة للحزن الشديد والضغط النفسي الذي مر به والد عامل الدليفري، عقب اتهام ابنه من قبل الدكتورة هبة قطب، استشارية العلاقات الزوجية، بسرقة طرد أثناء توصيله.

هبة قضب تتصدر التريند بعد وفاة والد عامل الدليفري .. أبرز تصريحاتها المثيرة للجدل عن العلاقات الزوجية

وتزامنا مع هذا الوقت الذي أثارت فيه الواقعة موجة تعاطف واسعة مع العامل وأسرته، تصاعد جدل رواد مواقع التواصل الإجتماعي حول أبرز تصريحات الدكتورة هبة قطب السابقة عن العلاقات الزوجية، فهي دائما ما تثير التفاعلات والمناقشات بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي بين مؤيد ومعارض، وذلك من أجل تصريحاتها والنقاشات حول العلاقات الزوجية وهي تعتبر تصريحات حساسة بالنسبة للكثير .

أبرز تصريحات هبة قطب المثيرة للجدل عن العلاقة الزوجية

من أبرز تصريحات الدكتورة هبة قطب، استشارية العلاقات الزوجية المثيرة للجدل عن العلاقة الحميمة تشمل الأتي :

الرجولة لا تعني الفحولة فقط

هبة قضب تتصدر التريند بعد وفاة والد عامل الدليفري .. أبرز تصريحاتها المثيرة للجدل عن العلاقات الزوجية

ترفض قطب حصر مفهوم الرجولة في الأداء الجنسي فقط، ولكن قالت عدد من المرات من خلال تصريحاتها الجريئة أن الاحتواء العاطفي أساس العلاقة.

العلاقة الحميمية لا تُقاس بالعدد ولكن بجودة التواصل

فى هذا التصريح الجرئي حيث أكدت قطب أن الرضا العاطفي والنفسي يعتبر من أهم الأشياء التي يمكن أن تحدث بين الزوجيين مشيرة إلى أن الرضا العاطفي والنفسي بين الزوجين أهم من التكرار أو الأداء.

المرأة ليست مستعدة دائمًا والمشاعر تسبق الجسد

أشارت قطب إلى أهمية التهيئة النفسية والعاطفية للمرأة قبل العلاقة.

لا حياء في العلم

شجعت استشارية العلاقات الزوجية، على التحدث بصراحة عن الثقافة الجنسية، وتدعو لتثقيف الأزواج والزوجات قبل الزواج وبعد الزواج أيضا بدون خجل.

الإجبار في العلاقة الزوجية عنف نفسي

تشدد استشارية العلاقات الزوجية على عدم الإجبار فى العلاقة الزوجية، وأن العلاقة الحميمة يجب أن تكون بالتراضي، وأي إجبار مرفوض تمامًا.

التمثيل في العلاقة كارثة

حذرت استشارية العلاقات الزوجية الزوجة من التمثيل فى العلاقة الزوجية للمتعة، فهو يخلق فجوة نفسية حقيقية بين الطرفين.

الطلاق في كثير من الأحيان سببه الجهل الجنسي

أشارت قطب إلى أهم سبب لفشل الكثير من الزيجات وهو نقص الوعي الجنسي وقالت أن نقص الوعي الجنسي يعتبر سببا رائيسيا فى الحياة الزوجية.

التواصل هو مفتاح العلاقة الناجحة

تدعو استشارية العلاقات الزوجية للحوار الصادق والمستمر بين الزوجين كأداة لتقوية الروابط الحميمية.

من حق المرأة أن ترفض العلاقة في ظروفها الخاصة

تؤكد قطب على أن للمرأة الحق الكامل فى رفض العلاقة أثناء سوء حالتها النفسية والصحية ويجب على الزوج إحترام هذا.

لا يصح تحويل العلاقة الزوجية لمجرد أداء روتيني

طالبت استشارية العلاقات الزوجية الزوجين بكسر النمطية بينهما والبحث عن التفاهم الحقيقي.