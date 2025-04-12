دراسة : العدوى التنفسية الشائعة تضاعف خطر الوفاة ثلاث مرات

كشفت دراسة أن العدوى التنفسية الحادة المرتبطة بالفيروس المخلوي التنفسي تزيد من خطر الوفاة لدى البالغين.

ويتضاعف هذا الخطر ثلاث مرات خلال عام واحد، ويمكن أن يؤدي الفيروس المخلوي التنفسي إلى دخول المستشفى والعناية المركزة.

يُعد التطعيم ضروريًا للفئات الأكثر عرضة للخطر، ويأمل الباحثون في وضع استراتيجيات وقائية أكثر استهدافًا.

وتُسلّط الدراسة الضوء على التأثير الخطير للعدوى التنفسية الحادة المرتبطة بالفيروس المخلوي التنفسي، وغالبًا ما يكون لالتهابات الجهاز التنفسي، الحادة أو المزمنة، تأثير مدمر على صحتنا.

كشفت دراسة حديثة أن فيروسًا تنفسيًا شائعًا، غالبًا ما يتم تجاهله كمرض بسيط، يزيد بشكل كبير من خطر الوفاة لدى البالغين.

كشفت دراسة مهمة سيتم تقديمها في ESCMID Global 2025 أن البالغين المصابين بعدوى الجهاز التنفسي الحادة المرتبطة بالفيروس المخلوي التنفسي ( RSV-ARI ) لديهم خطر وفاة أعلى بثلاثة أضعاف في غضون عام واحد مقارنة بالآخرين.

الفيروس المخلوي التنفسي ليس غريبًا على معظم العائلات، هذا الفيروس شديد العدوى ويؤثر في المقام الأول على الجهاز التنفسي، وهو السبب الرئيسي وراء الزكام عند الأطفال، ولكن بالنسبة للبالغين، وخاصة أولئك الذين يعانون بالفعل من أمراض الرئة مثل الربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)، يمكن أن يكون الفيروس أكثر بكثير من مجرد إزعاج موسمي، كما يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة لدى البالغين، بما في ذلك الالتهاب الرئوي وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة.

المصدر times of india