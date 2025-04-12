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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نهضة عمرانية.. فخامة أبراج الداون تاون في العلمين الجديدة| شاهد

أبراج الداون تاون مدينة العلمين الجديدة
أبراج الداون تاون مدينة العلمين الجديدة
قسم الأخبار

 مشروع أبراج الداون تاون في مدينة العلمين الجديدة ، شاهد جديد على تطور البنية العمرانية التى تنتهجها الدولة ، وتتباعه وزارة الإسكان وتنفذه شركة صينية عملاقة نفذت أبراج العاصمة الإدارية.


وشرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، موقف تقدم الأعمال بالمشروع من نقطة مشاهدة أعلى البرج الأيقوني؛ في الدور الـ 66، حيث أوضح  أن البرج الأيقوني يُعد أطول برج على ساحل البحر المتوسط، ويتوسط أبراج الداون تاون.

أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة


جاء ذلك خلال تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مشروع أبراج "الداون تاون"خلال زيارته اليوم لمدينة العلمين الجديدة .


وأضاف وزير الإسكان: مشروع الأبراج هو جزء من مشروع الداون تاون، ويشمل تنفيذ البرج الأيقوني بارتفاع 250 متراً وعدد 4 أبراج أخرى بارتفاع 200 متر، وبإجمالي 2631 وحدة سكنية و231 وحدة تجارية و114 وحدة إدارية، موضحًا موقف تقدم الأعمال بالمشروع ومعدلات التنفيذ لمختلف مكوناتها.

وأشار وزير الإسكان إلى أن مشروع أبراج الداون تاون يضم مسطحات كبيرة تتوسطها بحيرات "كريستال لاجون" الصناعية، موضحا أنه تم البدء في تنفيذ تلك البحيرات الصناعية بمساحة 108 فدادين والتي تشمل العديد من الجزر الصناعية التي تضم مباني ترفيهية وسياحية وتجارية؛ لخدمة السكان والمترددين على المدينة.

وأوضح الشربيني أنه يتم تنفيذه على مساحة 33.79 فدان، ويشهد أيضاً تنفيذ 40 عمارة سكنية تضم 1320 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح من 90 م2 إلى 300 م2 للوحدة، وكذلك مساحات تجارية بإجمالي 75442 م2 منها مساحة 32841 م2 مخصصة للمحلات، والباقي ممرات وساحات تجارية مواجهة للمحلات وكذلك مسطحات مخازن بمساحة 24765م2 وأماكن انتظار سيارات تسع 2830 سيارة.

وأضاف أنه تم إتمام الأعمال وتسليم عدد 705 وحدات للملاك وعدد 13 وحدة تجارية. وجار استكمال تسليم باقي الوحدات المباعة.

ونوه بأنه يتم تنفيذ مشروع امتداد الداون تاون، بمساحة 21.65 فدان، ويشهد تنفيذ 24 عمارة بإجمالي عدد 896 وحدة, وتتراوح مساحة الوحدات من 125م2 الى 245م2. وتجاوزت نسب التنفيذ الـ 85%.

وتمت الإشارة إلى مشروع كوبري تقاطع طريق C19 مع السكة الحديد بالمنطقة الجنوبية والموقف التنفيذي للمشروع. فضلا عن موقف تنفيذ مشروع مرافق منطقة الأبراج الصينية بمساحة 748 فدانا بمدينة العلمين الجديدة.


 

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