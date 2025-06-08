إزالة حالة تعد على أرض زراعية بأرمنت ورفع 30 طنا من القمامة

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت برئاسة العميد أحمد الهوارى رئيس المركز و بإشراف حجازى النحاس ومحمد إبراهيم نائبى رئيس المركز، إزالة في المهد لمبني أقيم علي أرض زراعية مع التحفظ علي مواد البناء بناحية الرزيقات وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

يأتى ذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بالتصدي بكل حسم وحزم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة خلال أجازة عيد الأضحى المبارك.

و في اطار رفع كفاءة منظومة النظافة بمدينة أرمنت بنطاق الوحدة المحلية لقرية الرياينه، حيث تم رفع ٣٠ طن قمامة من شارع الرزقه وذلك بمشاركة المجتمع المدنى وباستخدام اللودر الخاص بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت، وذلك بحضور رئيسى قريتى الرزيقات والرياينة.