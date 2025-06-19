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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

أسماك نيئة.. 5 مفاهيم خاطئة شائعة حول وجبة السوشي

أسماك نيئة.. 5 مفاهيم خاطئة شائعة حول وجبة السوشي
أسماك نيئة.. 5 مفاهيم خاطئة شائعة حول وجبة السوشي
ولاء خنيزي

تُعد وجبة السوشي من أشهر الأطعمة البحرية عالميًا، ويُقبل عليها الملايين لما تتميز به من مذاق فريد وتنوع في المكونات، وعلى الرغم من شهرتها الواسعة، فإن هناك العديد من المفاهيم الخاطئة التي يتداولها البعض حول هذه الوجبة، مما يخلط بين الحقيقة والتقاليد أو العادات المتداولة، لذلك سنرصد خلال السطور التالية ما نشره الموقع العالمي (Kimonorestaurants) عن أبرز هذه المفاهيم.

صلصة الصويا ليست ضرورية دائمًا

من أكثر المفاهيم انتشارًا حول السوشي أنه لا يمكن تناوله دون صلصة الصويا، غير أن الحقيقة، بحسب خبراء السوشي، أن هذه الصلصة قد تُخفي النكهات الطبيعية الدقيقة للأسماك، وهو ما قد يُفقد الوجبة جزءًا من جودتها الأصلية، لذلك لا تُعد صلصة الصويا شرطًا أساسيًا للاستمتاع بالسوشي، بل قد يُفضل البعض تناوله دون إضافات.

السوشي لا يعني دائمًا أسماكًا نيئة

يرتبط السوشي في أذهان الكثيرين بفكرة تناول الأسماك النيئة فقط، غير أن هذا الاعتقاد غير دقيق، فهناك أنواع متعددة من السوشي لا تحتوي على أي نوع من المأكولات البحرية، وقد تُحضّر باستخدام لحوم مطبوخة أو خضراوات أو محار، والمكوّن الأساسي في السوشي هو الأرز المتبل بالخل، وليس بالضرورة الأسماك.

هل السوشي طعام صحي؟

يُنظر إلى السوشي غالبًا على أنه خيار صحي بفضل احتوائه على البروتين وأحماض أوميغا 3 المفيدة للقلب، وبالرغم من ذلك يوجد بعض أنواع من السوشي قد تكون غنية بالصوديوم والسعرات الحرارية، خاصة تلك التي تُحضر بصلصات كثيرة أو أرز سكري، لذلك يجب على من يعانون من السمنة أو ارتفاع الأملاح في الجسم توخي الحذر وعدم الإفراط في تناوله.

أصل السوشي ليس يابانيًا

على الرغم من ارتباط السوشي بالثقافة اليابانية، فإن جذوره تعود إلى الصين في القرن الثاني الميلادي، حيث كانت تُستخدم طريقة تخمير السمك مع الأرز لحفظه، وكان يُرمى الأرز بعد انتهاء عملية التخمير ويُستهلك السمك فقط، لكن طورت هذه الممارسة وانتقلت إلى اليابان، حيث بدأ اليابانيون في تناول الأرز مع السمك، لتنشأ بذلك صورة السوشي التي نعرفها اليوم.

ليس كل أنواع السوشي طازجة

يعتقد البعض أن السوشي لا بد أن يكون طازجًا في كل الأحوال، لكن هذا ليس صحيحًا، حيث توجد أنواع معينة من السوشي يجب أن تُقدم بعد تجميدها، كجزء من عملية التحضير أو لضمان سلامة الاستهلاك، خاصة عند التعامل مع بعض أنواع الأسماك الحساسة.

وجبة مميزة تحظى بشعبية عالية

يبقى السوشي وجبة عالمية مميزة تحظى بشعبة عالية، وتتعدد طرق تقديمها ومكوناتها بحسب الثقافة والذوق، غير أن تصحيح المفاهيم المغلوطة يساعد على تقدير هذا الطبق التقليدي بطريقة أفضل وأكثر وعيًا.

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