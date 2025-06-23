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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو.. موسى يكشف تفاصيل الضربة الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية.. لميس الحديدي للمصريين: قواتنا المسلحة قوية وقيادتنا قادرة

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
أسامة علي

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى: 

محفوظ مرزوق: صاروخ توما هوك كان عامل رعب للروس وبسببه لجأوا لصناعة الفرط صوتي
قال اللواء بحري أركان حرب محفوظ مرزوق، مدير الكلية البحرية السابق، إن “صاروخ توما هوك كان مسبب رعب للروس؛ لأنهم لا يمتلكون مثيلا له، لذا لجأوا إلى صناعة صواريخ فرط صوتية”.
 

أحمد موسى يكشف تفاصيل الضربة الأمريكية على المفاعل النووي الإيراني وتصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل
الإعلامي أحمد موسى يستعرض في حلقة اليوم أهم الملفات المحلية والعالمية، حيث يركز بشكل خاص على التطورات الساخنة في الساحة الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التصعيد المتصاعد بين إسرائيل وإيران.
 

هشام الحلبي: الجانب الأمريكي حريص على عدم حدوث إشعاعات نووية تؤثر بمنطقة الخليج
قال اللواء هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات، أن ترامب نوه سابقا عن احتمالية الضربة العسكرية على إيران دون تحديد اليوم، ولكن إيران أخلت المنشآت من كل ما فيها سواء اليورانيوم أو العاملين.

ياسمين عز: لو لقيتي جوزك بيتسحب على طراطيف صوابعه.. مش بيخونك ده رايح يتفرج على الأهلي في كأس العالم
أكدت الإعلامية ياسمين عز، لو لقيتي جوزك بيتسحب على طراطيف صوابعه الفجر ده لا بيخونك ولا متجوز عليكي، ده رايح يتفرج على الأهلي في كأس العالم  للأندية، قومي قطعيله بطيخ فيليه من غير لب
 

تفجير يستهدف كنيسة في دمشق خلال صلاة الأحد .. وتكثيف أمني للتحقيق في الهجوم
قال خليل هملو، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من دمشق، إن تفجيرًا كبيرًا استهدف كنيسة "مار إلياس" في حي الدويلعة جنوب العاصمة السورية، خلال أداء صلاة الأحد، في أول هجوم من نوعه على كنيسة منذ سقوط النظام قبل نحو ستة أشهر.
 

إعلام إسرائيلي: 125 طائرة أميركية ضربت المنشآت النووية الإيرانية 
كشف إعلام إسرائيلي أن 125 طائرة أميركية شاركت بالهجوم على المنشآت النووية الإيرانية، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».
 

لميس الحديدي للمصريين: قواتنا المسلحة قوية وقيادتنا قادرة
قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الضربة الأمريكية لإيران تثير قلق المصريين ومتابعتهم وتساؤلاتهم، في ظل اشتعال الأوضاع الإقليمية.

هل تأثرت البورصة بالضربة الأمريكية على إيران؟.. خبيرة أسواق المال تجيب
أكدت حنان رمسيس خبير أسواق المال، أن البورصة المصرية ارتفعت، وأنهت البورصة، اليوم الأحد، تعاملاتها على ارتفاع جماعي للمؤشرات، حيث ارتفع رأس المال السوقي بنحو 43 مليار جنيه، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين، ليسجل في الختام 2،192 تريليون جنيه.
 

لميس الحديدى: ترامب أول رئيس يعلن الحرب عبر السوشيال
قالت الإعلامية لميس الحديدي إن العملية العسكرية الأمريكية ضد المنشآت الإيرانية فجر اليوم، أعقبتها ضربات إسرائيلية مكثفة على إيران، استهدفت مراكز للحرس الثوري والمناطق العسكرية ومنطقة بوشهر التي تضم المفاعل النووي السلمي ووفي المقابل، واصلت إيران ضرباتها وسط إسرائيل، لا سيما في قلب تل أبيب ورغم أن هذه الضربات لم تكن الأعنف منذ بداية الحرب، إلا أنها أحدثت دمارًا كبيرًا.
 

مستشارة بالاتحاد الأوروبي: الدبلوماسية لا بديل لها والحل السياسي هو الطريق
قالت كاميلا زاريتا، مستشارة بالاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد يؤمن بأن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لحل الأزمات في الشرق الأوسط، مؤكدة أن العودة إلى طاولة المفاوضات أمر ضروري، بغض النظر عن الطرف الذي أغلق هذا المسار سابقًا.
 

اخبار التوك شو صدى البلد أحمد موسى

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