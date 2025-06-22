لميس الحديدى: ترامب أول رئيس يعلن الحرب عبر السوشيال

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن العملية العسكرية الأمريكية ضد المنشآت الإيرانية فجر اليوم، أعقبتها ضربات إسرائيلية مكثفة على إيران، استهدفت مراكز للحرس الثوري والمناطق العسكرية ومنطقة بوشهر التي تضم المفاعل النووي السلمي ووفي المقابل، واصلت إيران ضرباتها وسط إسرائيل، لا سيما في قلب تل أبيب ورغم أن هذه الضربات لم تكن الأعنف منذ بداية الحرب، إلا أنها أحدثت دمارًا كبيرًا.



وأضافت، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON:"وزير الخارجية الإيراني عراقجي، والمتجه إلى موسكو، قال إن إيران سترد أولاً ثم تعود إلى المواقع الدبلوماسية، مؤكدًا أن المواقع التي تم استهدافها لا تحتوي على يورانيوم أو مواد مشعة."

السياسة الأمريكية



وأضافت:"هذا تحول واضح في السياسة الأمريكية تجاه التعامل مع الصراعات؛ من النهج الدبلوماسي وفض المنازعات والنزوع نحو السلام ووقف الحروب، إلى استخدام القوة المفرطة، وهي فكرة أمريكا التي نادى بها ترامب في انتخاباته، ألا وهي الابتعاد عن الانخراط في حروب خارجية والان ينخرط في حرب خارجية ".



وذكرت الحديدي أن الضربات الأمريكية لإيران لم تكن مفاجِئة لأن المتابع لتحركات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا بد أن يتوقع فكرة الخداع، كما أن تحريك القطع العسكرية إلى قواعد المحيطين الهندي والهادي كان مؤشرًا مبكرًا.



وأضافت:"فضلًا عن ولع ترامب بفكرة المفاجأة، أو إعلان الحرب عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل أن يعلنها في خطاب رسمي للشعب الأمريكي، وهو أول رئيس أمريكي يعلن الحرب على السوشيال ميديا، وهذا أمر غريب".

وأضافت أن المصادر اشارت إلى أن إيران توقعت الضربة، ونقلت الأقمار الصناعية صورًا لعربات وحافلات تقوم بنقل الوقود المخصب واليورانيوم من فوردو، وتقليص عدد العاملين في المنشآت النووية.