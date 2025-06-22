نائبة أمريكية تدعو لعزل ترامب بسبب الهجوم على إيران المخالف للدستور الأمريكي

دعت النائبة الأمريكية ألكسندرا كورتز المنتمية للحزب الديمُقراطي إلى التصويت على عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،ومحاكمته أمام الكونجرس الأمريكي بسبب اتخاذ ترامب قرار الحرب بمهاجمة إيران،وهو مخالف لبنود الدستور الأمريكي الذي ينص على عودة الرئيس الأمريكي للكونجرس قبل اتخاذ قرار الحرب حسب فوكس نيوز الأمريكية.

في إتجاه آخر ظهرت بعض الآراء السياسية داخل الدولة الأمريكية قبل اتخاذ ترامب قرار الحرب ضد إيران بإنه لايحتاج للعودة للكونجرس حول ضرب إيران،وبالوقت الحالي يكون غالبية أعضاء الكونجرس الأمريكي من الحزب الجمهوري،وهو نفس الحزب الذي جاء منه ترامب رئيسا،ويكون رئيس مجلس النواب الحالي مايك جونسون من الحزب الجمهوري أيضا.

وظهر بعض السخط بين أعضاء النواب الأمريكيين الجمهوريين حول قرار ترامب المفاجئ بالمشاركة في الحرب الإسرائيلية الإيرانية مثل النائبة الجمهورية مارجوري تايلور جرين المقربة من ترامب التي انتقدت المشاركة الأمريكية بالحرب رغم قيام إسرائيل بقصف إيران أولا.