لميس الحديدي للمصريين: قواتنا المسلحة قوية وقيادتنا قادرة

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الضربة الأمريكية لإيران تثير قلق المصريين ومتابعتهم وتساؤلاتهم، في ظل اشتعال الأوضاع الإقليمية.



وأضافت لميس الحديدي، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON: "الناس في مصر قلقة وبتقول: هيحصل لنا إيه؟ من تأثيرات اقتصادية، وسياسية، وغيرها."

القوات المسلحة المصرية

وتابعت الإعلامية لميس الحديدي: "الأسئلة في الشارع والسوشيال ميديا بتقول: الدور على مين؟ وإزاي مفيش رادع لإسرائيل؟ والحقيقة محدش يقدر يقول إيه اللي هيحصل، لكن المؤكد إن القيادة، والقائمين على الأمن القومي، والقوات المسلحة المصرية، قدامهم كل السيناريوهات مفتوحة، وعندهم تقديرات سياسية وعسكرية واستراتيجية للتعامل مع كل الاحتمالات."



وأضافت: “لدينا قوات مسلحة قوية، وجيش مصري وقيادة سياسية عاقلة وقادرة، والمهم: كيف سنتعامل مع كل السيناريوهات حال اتساع الصراع؟ لازم نكون مستعدين، وده على مستوى السياسة العليا والاستراتيجية، ويجب أن نشعر بالثقة تجاهه.”