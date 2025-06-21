لميس الحديدي: أمريكا بدأت نقل معداتها للمنطقة القادرة على ضرب مفاعل فوردو الإيراني

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على آخر مستجدات الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل .

وقالت لميس الحديدي في برنامجها “ كلمة أخيرة ” المذاع على قناة “ أون”، :" الولايات المتحدة الأمريكية بدأت نقل معداتها للمنطقة القادرة على ضرب مفاعل فوردو الإيراني لقاعدة جارسيا في المحيط الهندي، وقواعد أخرى في المحيط الهادئ".

وتابعت لميس الحديدي :" في اليوم التاسع للحرب الإيرانية الإسرائيلية، والرئيس الأمريكي يمنح طهران أسبوعين لتفادي الضربات الأمريكية.بينما المحاولات الأوروبية تستعد للدخول على خط الدبلوماسية عبر التفاوض في جنيف، يبدو أنها لم تنجح حتى الآن.



واصلت: "نحن أمام فرصة أسبوعين من قبل واشنطن ، قد تكون هذه الفرصة خدعة أو حرب استنزاف مستمرة لإيران من جانب، وفي الحقيقة أن طهران هي أيضاً تستنزف إسرائيل، وقد يكون ذلك استعداداً لدخول أمريكا على خط الحرب عبر ضربات واضحة خلال الأسبوعين".



أردفت: "قد تكون هذه خدعة، وأقصد فترة الأسبوعين، ويُضرب خلالها أو بعدها، أو خدعة بشكل نهائي، وأن لا تشارك واشنطن في الحرب. نحن أمام استنزاف من الجانبين؛ إسرائيل تستنزف طهران، وفي المقابل – وهي المفاجأة – طهران استطاعت استنزاف تل أبيب. كلٌّ يحاول تحقيق أكبر قدر من الخسائر ضد الآخر".



اختتمت الحديدي: "المفاجأة لليوم التاسع، أن تبقى غارات طهران مستمرة في استخدام مخزون صواريخ وصواريخ انشطارية وعنقودية لإصابة أهداف بشكل أكبر، والاستمرار في قصف المدن الإسرائيلية، وإسرائيل حتى هذه اللحظة لم تستطع تحقيق تدمير البرنامج النووي الكامل، وهي أضرار جزئية وأعتقد أن ايران كانت مفاجأة ليس فقط لنا بل للرئيس الامريكي نفسه.