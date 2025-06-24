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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضمن المرحلة الثانية من الموجة 26| إزالة 5 مزارع سمكية مخالفة شمال سهل الحسينية

إزالة ٥ مزارع جنوب بورسعيد
إزالة ٥ مزارع جنوب بورسعيد
محمد الغزاوى

 قاد حي جنوب بورسعيد حملة مكبرة برئاسة  أحمد زغلف، رئيس الحي، وبمشاركة هيئة التعمير والتنمية الزراعية، وقوات الأمن.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد بضرورة التصدي الحاسم لأي مخالفات تتعلق بالتعدي على أراضي الدولة.

هذا و تم إزالة 5 مزارع سمكية مخالفة بمنطقة كوبري القوايطة شرق مصرف سرحان شمال سهل الحسينية مساحة 25 فدانا و4 قراريط جنوب بورسعيد.

إزالة 5 مزارع سمكية مخالفة  شمال سهل الحسينية

و جرت الإزالة بشكل كامل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك في إطار تواصل جهود الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد في تنفيذ حملاتها المكثفة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، في إطار المرحلة الثانية من الموجة 26 والتي تنفذ على مستوى المحافظات المصرية.

وجدير بالذكر أن “الموجة 26” تنفذ على ثلاث مراحل، حيث بدأت المرحلة الأولى في الفترة من 10 مايو حتى 30 مايو 2025، تليها المرحلة الثانية والمستمرة حتى 27 يونيو 2025، فيما تنطلق المرحلة الثالثة خلال الفترة من 5 يوليو حتى 25 يوليو 2025.

بورسعيد جنوب بورسعيد سهل الحسينية مزارع سمكية التعديات على أملاك الدولة

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