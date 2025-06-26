البطل الأول .. خالد أبو بكر: الرئيس السيسي كان هدفه حماية الناس في 30 يونيو

تحدث الإعلامي خالد أبو بكر، عن ذكرى ثورة 30 يونيو، قائلا:" ده حدث كبير للغاية في وجدان الشعب المصري ".



وقال أبو بكر في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" كل مواطن مصري له دور فعلي في ثورة 30 يونيو و30 يونيو كانت بطولة".

وتابع"الشعب المصري قبل 30 يونيو عاش فترة طويلة من العناء في فترة حكم الإخوان".

وأكمل أبو بكر :" عبد الفتاح السيسي كان يسعى إلى حماية الشعب المصري في أعقاب ثورة 30 يونيو".

ولفت خالد أبو أبكر :" الرئيس عبد الفتاح السيسي ظهر في يوم 3 يوليو 2013 وأصدر البيان الأشهر واتخذ قرار الانحياز للشعب وقرار 3 يوليو كان مصيريا ووقف مع إرادة الشعب وهو البطل الأول".

