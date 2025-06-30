قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس الوزراء: المستشفيات الحكومية ستظل مملوكة للدولة وتقدم خدماتها الصحية للمواطنين بشكل طبيعي
غزة تحترق| الاحتلال يقصف مراكز النزوح ويقتل أسرًا بأكملها في مناطق آمنة.. و٤٨ شهيدا منذ الفجر
أخطاء ومخالفات.. أزمة بين طلاب كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا | ما القصة؟
شوبير يفجر مفاجأة بشأن مكان إقامة السوبر المصري
مجلس الوزراء: المستشفيات الحكومية ملك للدولة.. لا بيع ولا تسريح للعاملين
التنظيم والإدارة يعلن عن حاجـة "النقل النهري" لتعيين 57 مهندساً
الرئيس السيسي للمشير خليفة حفتر: استقرار ليبيا جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري
وزير خارجية الاحتلال: لن نتنازل عن سيادتنا على الجولان
أقوال مثيرة لوالد سائق تريلا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية
مجلس كنائس مصر يهنئ الرئيس السيسي والشعب بالذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو
اعتقال ثلاثة إسرائيليين بتهمة التجسس لصالح إيران
رئيس النواب للحكومة: عليكم تنفيذ ما تعهدتم به من توفير وحدات بديلة للمستأجرين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جراحات دقيقة تنقذ 3 مريضات من الشلل بمستشفى تمي الأمديد

نجاح عمليات دقيقة
نجاح عمليات دقيقة
همت الحسينى

أشاد الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بالنجاحات المتوالية التي يحققها قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى تمي الأمديد، بعد إجراء ثلاث جراحات دقيقة وناجحة لمريضات كنّ يعانين من إصابات شديدة بالعمود الفقري والأعصاب الطرفية، ضمن جهود وزارة الصحة لتقديم خدمات جراحية متقدمة داخل مستشفيات المحافظة.

إجراء مثل هذه العمليات المعقدة داخل مستشفى تمي الأمديد يعكس التطور اللافت في الأداء الطبي، 

وأكد الدكتور أحمد البيلي، وكيل المديرية للطب العلاجي، أن إجراء مثل هذه العمليات المعقدة داخل مستشفى تمي الأمديد يعكس التطور اللافت في الأداء الطبي، ويؤكد جاهزية المستشفى للتعامل مع الحالات الحرجة وفق أحدث المعايير، بما يسهم في تقليل التحويلات ودعم منظومة العلاج داخل نطاق المراكز.

و أجرى الفريق الطبي بالمستشفى ثلاث عمليات متقدمة الحالة الأولى لمريضة كانت تعاني من آلام حادة بالظهر وسقوط بالقدم، وبعد الفحوصات تبيّن وجود غضروف قطني منفجر ضاغط على الأعصاب. أُجري لها تثبيت للفقرات القطنية والعجزية باستخدام أربع مسامير وشريحتين، مع توسيع القناة العصبية واستئصال الغضروف، وخرجت المريضة بعد تحسن ملحوظ وقدرتها على الحركة بشكل طبيعي.

 وخز وكهرباء مزمنة في اليد نتيجة ورم حميد ضاغط على العصب الزندي والمتوسط، 

فيما كانت الحالة الثانية لمريضة عشرينية كانت تشكو من وخز وكهرباء مزمنة في اليد نتيجة ورم حميد ضاغط على العصب الزندي والمتوسط، وتم استئصال الورم بنجاح، واختفى الألم وعادت الحركة إلى طبيعتها.

كما أن  الحالة الثالثة لفتاة عشرينية  دخلت طوارئ المستشفى بعد سقوطها من الطابق الثاني، حيث تبين وجود كسر في الفقرتين القطنيتين الثانية والأولى مع إصابة في الطبقة الجافية بالنخاع الشوكي. وعلى الفور تم تثبيت الفقرات باستخدام 8 مسامير وشريحتين، مع إصلاح الكدمة وطبقة الأم الجافية، واستعادت المريضة القدرة على تحريك قدميها بصورة كاملة.

وأعرب وكيل الوزارة عن فخره بنجاح الفريق الطبي،تحت إشراف الدكتور عماد حمدي، مدير المستشفى،الدكتور محمد سليم عودة، مدرس مساعد جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بكلية الطب.. فاطمة محمد عبد اللطيف، استشاري التخدير.
فريق التمريض والعمليات بمستشفى تمي الأمديد، لدورهم الكبير في نجاح التدخلات الجراحية. مؤكدًا أن هذه الجراحات تُعد من أدق الجراحات ال وتشير إلى ما وصلت إليه الخدمة الطبية من كفاءة وجاهزية في محافظة الدقهلية.

الدقهلية صحة المنصوره تمى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد الزيادة.. هل وصلت 100 جنيه؟

أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد الزيادة.. هل وصلت 100 جنيه؟

رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا مع بداية السنة المالية الجديدة عن هؤلاء المشتركين

رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا مع بداية السنة المالية الجديدة عن هؤلاء المشتركين

مستشفي الفشن

مصرع شخص وإصابة 14 آخرين في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي ببنى سويف.. بالأسماء

صورة أرشيفية

فتح باب التحويل بين المدارس غداً .. اعرف الضوابط والرسوم والأوراق المطلوبة

القرآن الكريم

الإفتاء تنصح بقراءة هذه السورة لتجنب المشاكل والخلافات الأسرية

العربون

هل العربون من حق البائع أم المشتري عند عدم إتمام العقد؟.. الإفتاء تجيب

فريق الاهلي

ممنوع الاقتراب.. ريبيرو يطالب الأهلي بتحصين خماسي الفريق.. وبيبو يحل أزمة الظهير

حادث - ارشيفية

لماذا تم حبس مالك التريلا المتسببة في حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية؟.. تفاصيل

ترشيحاتنا

جانب من المؤتمر

مركز الملك سلمان للإغاثة يكشف تفاصيل التعاون مع مصر لخدمة المرضي السودانيين في القاهرة

القس أندريه زكي

الطائفة الإنجيلية بمصر تهنئ القس عماد حداد بانتخابه مطرانًا للكنيسة اللوثرية

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي يكرم 20 جامعة مصرية مدرجة في النسخة العامة لتصنيف QS لعام 2025

بالصور

حفيد عادل إمام يحتفل بعقد قرانه .. صور

حفيد عادل إمام يحتفل بعقد قرانه
حفيد عادل إمام يحتفل بعقد قرانه
حفيد عادل إمام يحتفل بعقد قرانه

منها ثعابين.. إحباط محاولة تهريب كبرى لعشرات الزواحف والكائنات النادرة بمطار القاهرة|شاهد

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

معلومات صادمة .. مبرد المياه يصيبك بهذه الأمراض

مبرد المياة
مبرد المياة
مبرد المياة

تسلا تعترف بوجود خلل في بعض سياراتها الجديدة.. يشكل خطرا على السلامة

تسلا
تسلا
تسلا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: يونيو والثورة المليونية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات 30 يونيو 2013

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تحليل النهج السياسي الخارجي في ضوء النظرية السياسية.. مقاربة مصر ما بعد 30 يونيو نموذجًا

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الأول

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: 30 يونيو… لحظة الخلاص وميلاد الجمهورية الجديدة

المزيد