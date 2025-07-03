سكارى.. هل سبق أحمد رامي وأم كلثوم ظلهما من الحب؟ روائي يجيب

خصصت الإعلامية منى الشاذلي ، حلقة اليوم من برنامج " معكم " المذاع على قناة " أون"، للحديث عن أم كلثوم وعرض صور تعرض لأول مرة عن كوكب الشرق .

وحل الكاتب والروائي حسن عبد الموجود مؤلف كتاب " أم كلثوم من الميلاد إلى الأسطورة"، ضيفا على منى الشاذلي وكشف كواليس كثيرة عن حياة ام كلثوم .



وقال حسن عبد الموجود:" كان هناك علاقة ممتدة بين احمد رامي وأم كلثوم وكان يعتبر احد أساتذتها وكان يزورها كل يوم اثنين ".

وتابع حسن عبد الموجود :" أحمد رامي كان شاعر كبير وكان واحد من مصادر المعرفة والثقافة لأم كلثوم ".

وأكمل حسن عبد الموجود :" أحمد رامي كان بيحب أم كلثوم من طرف واحد وكان بيحب يكتبلها الأغاني بشكل مجاني بدون مقابل ".



