سر حرص أم كلثوم على مسك منديل أثناء الغناء على المسرح.. فيديو

خصصت الإعلامية منى الشاذلي ، حلقة اليوم من برنامج " معكم " المذاع على قناة " أون"، للحديث عن أم كلثوم وعرض صور تعرض لأول مرة عن كوكب الشرق .

وحل الكاتب والروائي حسن عبد الموجود مؤلف كتاب " أم كلثوم من الميلاد إلى الأسطورة"، ضيفا على منى الشاذلي وكشف كواليس كثيرة عن حياة ام كلثوم .



وكشف حسن عبد الموجود سر ظهور ام كلثوم وهي ممسكة لمنديل في يدها، قائلا:" أم كلثوم كانت تمسك منديل في الحفلات كي تسيطر على التوتر وتقلل من التوتر ".



ولفت حسن عبد الموجود :" أم كلثوم كانت تحب ان تمسك منديلا أثناء الغناء سواء على المسحر او في البروفات ".