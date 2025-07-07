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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة يبحث مع ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعزيز التعاون المشترك

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر (UNDP)، والوفد المرافق، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والبرنامج.


‎وأفاد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير رحب بفراكاسيتي، مهنئًا إياه على جهوده خلال فترة عمله بالقاهرة، ومثمنًا التعاون المشترك. وأشار إلى أن اللقاء يهدف إلى تكريم إسهامات البرنامج واستعراض أبرز الأنشطة المشتركة.

مناقشة البرامج القائمة


‎تناول الاجتماع مناقشة البرامج القائمة، خطط التمويل، والرؤى المستقبلية لتطوير التعاون، مع التركيز على مشروع تطوير مجمع إدارة النفايات الطبية بمحافظة السويس. ووجه الوزير بالتنسيق مع الدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، لوضع جدول زمني لتطوير البنية التحتية.


‎كما ناقش الاجتماع آفاق التعاون في مجال التنمية البشرية، بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية لتطوير قدرات المواطن وتحسين جودة الخدمات. وأكد الوزير أهمية التنسيق المستمر لتحقيق الأهداف المشتركة، خاصة مع اقتراب المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية في نوفمبر المقبل.


‎من جانبه، وجه فراكاسيتي الشكر للوزير، مشيدًا بالتعاون المثمر وبجهود مصر في التنمية البشرية، معربًا عن التزام البرنامج بتقديم الدعم المستمر لتحقيق نتائج ملموسة تخدم المواطن المصري.


‎حضر الاجتماع الدكتورة عبلة الألفي، نائب الوزير، والدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتور حاتم عامر، معاون الوزير للعلاقات الدولية، والدكتورة سوزان الزناتي، مدير الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتورة داليا رشيد، مدير إدارة المنح والقروض، والدكتور طارق نمير، رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة، والدكتور وجدي أمين، مدير الإدارة العامة للأمراض الصدرية، إلى جانب غمار ديب، نائب الممثل المقيم للبرنامج، وعبد الرازق أبو العلا، مدير البرنامج، وآية جمال، المساعدة التنفيذية للممثل المقيم.

مجلس الوزراء وزير الصحة برنامج الأمم المتحدة UNDP مصر

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