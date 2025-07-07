أحمد حسن يكشف مصير حسام عبد المجيد في الزمالك

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، عن مصير نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حسام عبد المجيد، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب احمد حسن:مصدر بالزمالك: لا توجد عروض لحسام عبد المجيد حتى الآن بالقيمة المادية المطلوبة.

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن كواليس جلسة جمعت جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، مع حسام عبد المجيد، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في ظل الجدل المثار حول مستقبل اللاعب مؤخرًا.

وأكد المصدر لـ "صدى البلد" أن جون إدوارد طلب من اللاعب حسم موقفه بشكل نهائي بشأن تمديد عقده مع الزمالك، قبل انطلاق الموسم الجديد، موجهًا له رسالة واضحة: "إما التجديد أو الرحيل"، رغم أن عقده الحالي يمتد حتى صيف 2027.

وجاء هذا التحرك من إدارة الزمالك بعد تقارير أشارت إلى رغبة عدد من الأندية في التعاقد مع اللاعب، إلى جانب تخوف الإدارة من تكرار سيناريو الانتقال المفاجئ إلى الأهلي.

ويترقب حسام عبد المجيد عدة عروض احترافية من أندية خارجية، بينما اشترط الزمالك أن يكون العرض المالي قويًا ومناسبًا من أجل فتح باب الرحيل، حال رفض اللاعب تمديد عقده.