أخبار التوك شو| حقيقة سرقة بيانات المواطنين وتحذير عاجل من الأرصاد

تناولت برامج التوك شو، عددا من الوضوعات الهام، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

عرضت قناة العربية، تقريرا مفصلا عن حالة الطقس في مصر، متضمنا بيان هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة وأبرز الظواهر الجوية التي تضرب البلاد.

تنظيم الاتصالات يكشف موعد عودة الخدمات المتأثرة بحريق سنترال رمسيس

كشف المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أخر تطورات عودة خدمات الاتصالات للمناطق المتأثرة بحريق سنترال رمسيس.

اتصالات البرلمان: لا صحة لسرقة بيانات المواطنين من سنترال رمسيس

أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن جهاز تنظيم الاتصالات يجب أن يراجع الخدمات المقدمة للجميع مرة أخري.

النائب محمد أبو العينين: القضية الفلسطينية قضية مصر الأولى

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، تقريرا مفصلا عن كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بمناسبة انتهاء دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب.

لقطات خاصة لبرنامج على مسئوليتي لحريق سنترال رمسيس

عرضت الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، لقطات خاصة لـ علي مسئوليتي للآثار والدمار الهائل لـ حريق سنترال رمسيس.

أحمد موسى ينفعل بسبب حريق سنترال رمسيس: اللي غلط يتحاسب من غير طبطبة

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن ما حدث بالأمس في سنترال رمسيس خلال الساعات الماضية لا يمكن التهوين منه ومن أخطأ لا بد أن يتحاسب، مينفعش يكون فيه طبطبة.

استعادة 85% من خدمات الاتصالات واستعادة الخدمات بشكل كامل خلال 24 ساعة

أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن رئيس المصرية للاتصالات أكد أن حريق سنترال رمسيس كان هائل، مضيفا أن استعادة 85% من خدمات الاتصالات واستعادة الخدمات بشكل كامل خلال 24 ساعة.

هل يغني التحصين بالقرآن عن الخوف من العين؟

أكدت الدكتورة نيفين مختار، الداعية الإسلامية، أن الحسد والعين من الأمور الثابتة التي وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية، مشيرة إلى أن البعض يُبالغ في نسب كل ما يحدث له إلى الحسد، حتى وإن كان أمرًا بسيطًا.