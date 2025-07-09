بأقل تكلفة.. أسهل طريقة لعمل مخلل الخيار في البيت

مخلل الخيار في البيت؟ أسهل طريقة ممكنة بطعم المحلات، تحضير مخلل الخيار في المنزل ليس فقط أكثر أمانًا وصحة، بل أسهل مما تتوقع، يمكنك صنع خيار مخلل بأقل تكلفة وبشكل مضمون صحيا لكي ولأسرتك ولا يحتاج منك الكثير من الوقت، خلال دقائق فقط، يمكنك تحضير مخلل مقرمش ولذيذ يُضيف نكهة مميزة لمائدتك.

المكونات لمخلل الخيار في المنزل

مخلل الخيار في البيت؟ أسهل طريقة ممكنة بطعم المحلات

نصف كيلو خيار صغير الحجم

3 فصوص ثوم مهروسة

كوب خل أبيض

كوب ماء

2 ملعقة كبيرة ملح

ملعقة سكر

رشة شطة اختياري

شبت أو كرفس حسب الرغبة

طريقة عمل مخلل الخيار في المنزل

مخلل الخيار في البيت؟ أسهل طريقة ممكنة بطعم المحلات

اغسلي الخيار جيدًا وقطعيه شرائح أو اتركيه كاملًا حسب الرغبة.

ضعي المكونات جميعًا في برطمان زجاجي معقم، واغلقيه بإحكام.

اتركيه في مكان بارد لمدة 3 أيام، وبعدها يصبح جاهزًا للأكل.

نصيحة:

مخلل الخيار في البيت؟ أسهل طريقة ممكنة بطعم المحلات

كلما كان الخيار صغيرًا وطازجًا، كلما كان المخلل ألذّ وأسرع في النضج.