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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدحت شلبي: الزمالك يقترب من حسم صفقة شيكو بانزا.. والجزيري يرفض الرحيل دون تسوية

شيكو بانزا
شيكو بانزا
إسلام مقلد

اقترب نادي الزمالك من الإعلان الرسمي عن التعاقد مع الجناح الأنجولي شيكو بانزا، لاعب فريق إستريلا دا أمادورا البرتغالي، بعد التوصل لاتفاق نهائي مع اللاعب وناديه خلال الأيام القليلة الماضية، بحسب ما أكده الإعلامي مدحت شلبي.

وقال شلبي، خلال تقديمه لبرنامج "يا مساء الأنوار" عبر قناة MBC مصر 2، إن إدارة الزمالك حسمت الصفقة بشكل كبير، ومن المنتظر الكشف عن كافة تفاصيل التعاقد مع بانزا خلال الأيام القليلة القادمة، ليكون أحد التدعيمات الهجومية للفريق في الموسم الجديد.

أوضح شلبي، أن الزمالك لا يزال يبحث عن مهاجم صريح لتدعيم الخط الأمامي، لكن اللوائح الخاصة بعدد اللاعبين الأجانب تمثل عقبة، حيث يكتمل العدد المسموح به بقيد الأجانب بعد ضم بانزا، بواقع خمسة لاعبين.

وأشار شلبي إلى أن هذا الوضع دفع إدارة الزمالك للنظر في ملف رحيل أحد المحترفين الحاليين، ويأتي اسم التونسي سيف الدين الجزيري في صدارة قائمة المرشحين للمغادرة، ومع ذلك، فإن موقف اللاعب ووكيله يُعقّد الصورة.

وأوضح أن الجزيري لم يتلقَ أي عروض رسمية مؤخرًا، كما لم يتم التواصل مع وكيله من قِبل إدارة الزمالك بشأن فسخ التعاقد أو التفاوض حول رحيله، مشددًا على أن اللاعب يرتبط بعقد ممتد مع القلعة البيضاء لمدة موسمين.

واختتم شلبي تصريحاته قائلاً: "الجزيري أبلغ مسؤولي الزمالك بأنه لاعب محترف، وسبق له رفض عروض خارجية كانت بمقابل مادي أكبر من أجل الاستمرار احترامًا لرغبة النادي، وإذا تم اتخاذ قرار بالاستغناء عنه، فعلى الإدارة تسوية مستحقاته كاملة وفقًا لبنود التعاقد".

الزمالك شيكو بانزا نادي الزمالك

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