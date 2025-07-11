أشرف صبحي: نتعامل مع فئة عمرية محددة حسب خطط وزارة الرياضة

اكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة هي وزارة شباب مصر ونتعامل مع فئة عمرية محددة طبقًا لخطط الوزارة ما بين الـ4 سنوات لـ 40 عامًا جزء وهو ما بعد الـ40 عام جزء أخر.



وأضاف وزير الشباب والرياضة، في تصريحات تليفزيونية، أن «الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة»، في تصريحات تليفزيونية، أن : «هناك تركيبة مختلفة في الحكومة من خلال تخصيص منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزارات أخرى كالتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والثقافة والتربية والتعليم والتعليم العالي وكل هذه الوزارات لها أدوار في العمل على مكافحة المخدرات».



وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أن الوزارة لها دور مهم في محاربة المخدرات للشباب.