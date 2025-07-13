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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

438 رسالة غذائية تحت التحفظ و1178 إذن نقل وتخزين للرسائل الواردة

الهيئة القومية لسلامة الغذاء
الهيئة القومية لسلامة الغذاء
ولاء عبد الكريم

كشفت الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن إصدار 1178 طلبًا لنقل وتخزين الرسائل الغذائية الواردة، إلى جانب التحفظ على 438 رسالة غذائية غير مستوفاة لاشتراطات سلامة الغذاء.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة خلال نفس الفترة 1880 رسالة بإجمالي 320 ألف طن من المنتجات الغذائية المستوردة، وشملت الأصناف: القمح، السكر الخام، الزيوت، وفول الصويا.

وجاءت أوكرانيا على رأس الدول المصدّرة لمصر، تلتها البرازيل وروسيا وإندونيسيا، فيما تصدر ميناء الإسكندرية قائمة المنافذ المستقبلة للرسائل الغذائية، يليه مطار القاهرة الدولي.

وأكدت الهيئة أنها تواصل تشديد الرقابة على الرسائل الواردة، للحفاظ على صحة المواطنين وضمان سلامة الأغذية المتداولة في الأسواق المصرية.

المنتجات الغذائية السكر الخام أوكرانيا

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