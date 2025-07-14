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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئاسة مركز الخارجة: إزالة تعديات على مساحة 15 فدانا أملاك دولة بقرية جناح

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، تنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة والتى أسفرت عن ضبط حالة تعدٍ في المهد بمساحة 15 فدانًا بمنطقة عين الغراب التابعة لقرية جناح ، وتم  اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها للحفاظ على أملاك الدولة.

وقال جهاد المتولي رئيس المركز إن الوحدة المحلية تناشد المواطنين عدم التعدي على أراضي الدولة، مؤكدة أنها لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفة، والحفاظ على أملاك الدولة مسؤولية الجميع، والوحدة المحلية عازمة على التصدي بكل حزم لأي محاولة للاستيلاء على هذه الأراضي.

وفي سياق متصل، قامت الوحدة المحلية بالقرية، تحت إشراف محمد أحمد عثمان، رئيس القرية، بحملة نظافة شملت الحملة المنازل والشوارع الرئيسية والفرعية بالقرية، بالإضافة إلى المسطحات الخضراء، حيث تم كنس ورفع القمامة والمخلفات الزراعية لتوفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين.

كما تم تجهيز وإعداد الصوب الزراعية التابعة للوحدة المحلية لزراعتها بالخضروات، وذلك في إطار حرصها على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير المنتجات الزراعية الطازجة لأهالي القرية.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد ازالة تعديات الخارجة

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